Биржи АТР в основном снижаются на сообщениях о приостановке работы правительства США

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно снижаются, инвесторы отыгрывают новости о приостановке работы правительства США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.20 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,1% - до 3491,37 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,95%, до 1939,8 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,02% - до 32245,81 пункта. Корейский KOSPI опускался на 0,98%, до 2495,01 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 0,21%, до 5993 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,24%, до 23751,64 пункта.

Инвесторы отыгрывают сообщения из США. Федеральное правительство прекратило выполнять ряд функций в субботу из-за отсутствия принятого бюджета. Республиканцы и демократы в сенате не могут договориться о ряде бюджетных параметров, включая меры по иммиграции. С начала финансового года 1 октября уже трижды принимались временные бюджеты на ограниченный срок, но на сей раз разногласия не позволили завершить переговоры вовремя.

"Закрытие" федерального правительства - редкое, но не беспрецедентное явление в США. В последний раз это произошло осенью 2013 года и нанесло тогда ущерб популярности обеих партий в конгрессе. Как и в 2013 году, обе партии винят друг друга в бюджетном кризисе.

По мнению рыночного стратега CMC Markets Майкла Маккарти (Michael McCarthy), которое приводит агентство Market Watch, ситуация в США рассматривается как "политика на грани войны с некоторым экономическим воздействием".

В то же время стоимость акций южнокорейской Samsung Electronics снижается на 2,7% на сообщениях о том, что Apple AAPL сократит заказы на iPhone X. Несмотря на то, что Samsung и Apple - конкуренты, южнокорейская компания является глобальным производителем компонентов. Так, Apple использует технологию Samsung по производству OLED-экранов для своих iPhone X.