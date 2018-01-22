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Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене после прекращения работы правительства США


Рынки / Валюта

МОСКВА, 22 янв ПРАЙМ. Доллар дешевеет во вторник к евро и дорожает к иене в понедельник утром на фоне новостей из США о временном прекращении работы правительства, следует из данных торгов.

По состоянию на 08.56 мск курс евро к доллару рос до 1,2228 доллара за евро с 1,2223 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене увеличивался до 110,8 иены за доллар со 110,7 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,07%, до 90,64 пункта.

Ряд правительственных учреждений и компаний США, финансируемых правительством, остановил свою работу в 0:00 по местному времени в субботу, поскольку сенат не смог принять временный бюджет правительства из-за недовольства демократов ходом иммиграционной реформы.

Голосование по новому временному бюджету США состоится позднее в понедельник, в 20.00 мск. Сенаторы проголосуют, следует ли продлевать временное финансирование правительства до 8 февраля.

По мнению главного стратега Barclays Синьитиро Кадота (Shinichiro Kadota), которое приводит агентство Рейтер, потери доллара были ограничены, и рынок уже успел отыграть новости о приостановке работы правительства.

"Рынок привык к тому, что происходит в политике США. Он не слишком отыгрывает "закрытие" (правительства - ред.), это больше похоже на политическое шоу", - приводит агентство слова президента FPG Securities Кодзи Фукаи (Koji Fukaya).

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