События в сфере макроэкономики и бизнеса 22 января

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 22 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|предв.
|EUR
|Еврозона - Заседание Еврогруппы
|16:30
|CAD
|Канада - Объём оптовых продаж (м/м) (ноябрь)
|1,5%
|1%
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|Газпром нефть - СД (вопрос о приобретении "Газпром нефть шельф" акций Морнефтегазпроекта)
|RUB
|ГАЗ - СД (согласие на сделку с заинтересованностью)
|RUB
|ИРКУТ - СД (бюджет корпорации на 2018-2020)
|RUB
|Роснефть - СД (рассмотрение сделки с заинтересованностью - с обществами группы НК Роснефть и с Газпром нефтью)
|RUB
|Южный Кузбасс - СД (согласие на сделки с заинтересованностью)