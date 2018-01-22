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События в сфере макроэкономики и бизнеса 22 января


Рынки

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 22 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
предв. EURЕврозона - Заседание Еврогруппы
16:30 CADКанада - Объём оптовых продаж (м/м) (ноябрь)1,5%1%

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
RUBГазпром нефть - СД (вопрос о приобретении "Газпром нефть шельф" акций Морнефтегазпроекта)
 RUBГАЗ - СД (согласие на сделку с заинтересованностью)
 RUBИРКУТ - СД (бюджет корпорации на 2018-2020)
 RUBРоснефть - СД (рассмотрение сделки с заинтересованностью - с обществами группы НК Роснефть и с Газпром нефтью)
 RUBЮжный Кузбасс - СД (согласие на сделки с заинтересованностью)
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