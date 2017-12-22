Бумаги компаний РФ в Лондоне в основном дорожают

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний, кроме "Газпром нефти", "Ленты" и НЛМК, в понедельник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "зеленой зоне", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.28 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN росла на 0,05%, до 5,8 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,95%, до 68,84 доллара, "Новатэка" NVTK - на 0,43%, до 128,65 доллара. Цена бумаг "Газпрома" увеличивалась на 0,08% - до 5,23 доллара, "Газпром нефти" - уменьшалась на 4,06%, до 22,45 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ поднималась на 0,75%, до 1,95 доллара, Сбербанка SBER - на 1,08%, до 18,89 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 2,02%, до 19,69 доллара.

Бумаги "Норникеля" дорожали на 0,82% - до 20,4 доллара, "Северстали" CHMF - на 0,48%, до 16,9 доллара. Цена расписок НЛМК уменьшалась на 0,07% - до 27,38 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" MGNT увеличивалась на 0,7%, достигая 26,58 доллара, "Ленты" - снижалась на 3,58%, до 6,34 доллара. Расписки АФК "Система" AFKS оставались на уровне предыдущего закрытия в 4,42 доллара.