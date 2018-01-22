Биржи АТР закрылись разнонаправленно на новостях из США и Японии

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника разнонаправленной динамикой на фоне сообщений о приостановке работы правительства США и корпоративных новостей из Японии, свидетельствуют данные торгов.

По итогам понедельника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,34%, до 3499,78 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,13%, до 1943,3 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,43%, до 32393,41 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,03%, до 23816,33 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,23%, до 5991,9 пункта, корейский KOSPI - на 0,72%, до 2502,11 пункта.

С пессимизмом восприняли азиатские инвесторы новости из США, где федеральное правительство прекратило выполнять ряд функций в субботу из-за проблем с принятием бюджета. Республиканцы и демократы в сенате не могут договориться о ряде бюджетных параметров, включая меры по иммиграции. С начала финансового года 1 октября уже трижды принимались временные бюджеты на ограниченный срок, но на сей раз разногласия не позволили завершить переговоры вовремя.

"Похоже, что приостановка работы федерального правительства в США будет той главной темой, которая привлечет внимание рынков на текущей неделе. Вероятно, будет много шума вокруг нее, но вряд ли она приведет к серьезным изменениям текущих трендов", - приводит телеканал CNBC мнение аналитиков ANZ Research.

В то же время, несмотря на опасения, связанные с США, некоторые фондовые индексы АТР смогли выйти в плюс к завершению торгового дня на фоне корпоративных новостей из Японии. В частности, по данным СМИ, японская компания Toshiba рассматривает возможность проведения IPO своего подразделения по производству чипов памяти, если сделка по его продаже сорвется. На фоне данных новостей акции компании по итогам торгов подорожали более чем на 4%, поддержав японский рынок в целом.