Европейские фондовые индексы колеблются на внутренних новостях

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж демонстрируют слабую разнонаправленную динамику в понедельник на фоне политических и корпоративных новостей региона, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.14 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,04%, до 7733,53 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,14%, до 5518,11 пункта. Немецкий DAX поднимался на 0,01%, до 13435,96 пункта. Ранее в ходе торгов он снижался до 13420,1 пункта.

На настроения инвесторов в первый рабочий день недели влияют политические новости из Германии. В частности, в воскресенье Съезд социал-демократической партии страны проголосовал за старт коалиционных переговоров с альянсом ХДС/ХСС во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель о формировании нового кабмина ФРГ. В свою очередь председатель фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фолькер Каудер в понедельник выразил надежду, что правительство в Германии будет сформировано к началу марта.

Участники торгов также обратили внимание на корпоративные новости региона. Так, французская фармацевтическая компания Sanofi сообщила, что приобретет американскую биотехнологическую компанию Bioverativ, специализирующуюся на разработке и производстве лекарственных препаратов для лечения гемофилии и других редких заболеваний крови, за 11,6 миллиарда долларов. Акции Sanofi после данного сообщения дешевеют на 3,7%.

Кроме корпоративных и политических новостей участники торгов ожидают на текущей неделе ряд важных макроэкономических данных, которые могут указать рынку на дальнейшую динамику.

"МВФ опубликует свежий обзор о перспективах мировой экономики в преддверии Всемирного экономического форума, который завтра стартует в Давосе. В числе ожидаемых макроэкономических публикаций отметим индексы ZEW для Германии и еврозоны, индекс потребительской уверенности в еврозоне, а также индекс деловой активности от ФРБ Ричмонда", - говорится в обзоре "Сбербанк КИБ", имеющемся в распоряжении РИА Новости.