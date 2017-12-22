Рубль слегка прибавляет к доллару и евро на нефти по $68,5

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Рубль немного прибавляет к доллару и евро на фоне нефти по 68,5 доллара за баррель.

В отсутствие сильных сигналов курсы остаются в узких диапазонах, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.18 мск снижался на 15 копеек - до 56,57 рубля, курс евро - на 6 копеек, до 69,33 рубля.

РУБЛЬ НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ

Курс рубля слегка прибавляет против доллара и евро на фоне нефти по 68,5 доллара за баррель марки Brent.

Нефть получает поддержку после заседания министерского комитета ОПЕК+ в Омане в воскресенье и комментариев министров нефти Саудовской Аравии и России по его итогам. В частности, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что основные страны-участницы соглашения о сокращении добычи сходятся во мнении о необходимости продолжения сотрудничества и после 2018 года - даты завершения венской сделки.

Министр энергетики РФ Александр Новак, в свою очередь, сообщил, что ОПЕК+ по истечении действующего соглашения может продолжить сотрудничать в консультационном формате. Страны-участницы будут периодически встречаться для консультаций по ситуации на рынке нефти, предварительно договорившись о периодичности таких встреч.

Наступление на этой неделе пика налоговых выплат января поддерживает курс рубля к основным резервным валютам.

В итоге доллар и евро днем снижались в пределах 0,3% к рублю. Рублевая цена "черного золота" остается немного ниже уровня 3,9 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

В четверг истекает срок выплат по НДПИ в российский бюджет, напоминает Том Левинсон из компании "Сбербанк SBER КИБ".

"По нашим оценкам, бюджет получит рекордные 460 миллиардов рублей. В преддверии этих платежей продажи валюты экспортерами должны увеличиться, и пара USD/RUB может упасть к отметке 56. Впрочем, временное прекращение финансирования деятельности федеральных органов власти США может привести к снижению аппетита к риску", - добавил он.

Сохраняющиеся высокими котировки нефти и доходность ОФЗ поддерживают рубль, считает Марк Гойхман из ГК "Телетрейд".

"Технический уровень поддержки пары USD/RUB - на рубеже 55-55,7. Но от нисходящей динамики с нынешних котировок в 56,5 ее сдерживают масштабные покупки валюты Минфина. Но самое главное сейчас - ожидаемые санкции США, о которых должно быть объявлено на следующей неделе. Перед ними инвесторы не решаются делать значимые шаги. Пока есть неопределенность в них, динамика рубля сдержана, и котировки, вероятно, останутся в коридоре 55,5-57 к доллару", - оценил он.