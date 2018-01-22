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Нефть дорожает на комментариях министров энергетики Саудовской Аравии и РФ


Commodities / Рынки

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают расти днем, инвесторы оценивают комментарии министров энергетики Саудовской Аравии и России по сделке по сокращению добыче нефти ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.29 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,04% - до 68,64 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,08% - до 63,36 доллара за баррель.

В воскресенье министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил журналистам, что практически все государства-участники сделки ОПЕК+ настроены на продолжение сотрудничества после 2018 года - даты завершения венской сделки - но с его форматом пока не определились. По словам министра, баланс спроса и предложения на рынке нефти, как ожидается, восстановится в конце 2018 или начале 2019 года. В свою очередь, министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что ОПЕК+ по истечении действующего соглашения может продолжить сотрудничать в консультационном формате.

По мнению главы отдела инвестиций в Interactive Investor Ребекки О'Киффе (Rebecca O'Keeffe), мнение которой приводит агентство Market Watch, ОПЕК и Россия - это всего лишь часть истории о предложении на рынке нефти. Основным риском для стоимости нефти является наращивание добычи со стороны США, Канады и Бразилии, отмечает эксперт.

На прошлой неделе Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что резкий рост добычи в этих трех странах станет основным драйвером увеличения предложения со стороны стран не ОПЕК на 1,7 миллиона баррелей в сутки против прошлогоднего роста в 0,7 миллиона баррелей в сутки.

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