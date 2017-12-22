Рынок акций днем растет, индекс Мосбиржи пытается вернуться к 2300 п

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Рынок акций РФ днем в понедельник повышался на росте электроэнергетических акций.

Индекс Мосбиржи пытается вернуться и закрепиться на психологически значимой отметке 2300 пунктов.

К 15.28 мск этот рублевый индикатор повышался на 0,6%, до 2300 пунктов, а долларовый индекс РТС - на 0,7% - до 1280 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

ВВЕРХ НА ЭНЕРГЕТИКЕ

Рынок акций РФ в понедельник днем повышался на фоне попыток быков вернуть рынок на психологически значимый уровень 2300 пунктов.

Нефть остается около уровня 68,5 доллара за баррель на фоне надежд на сохранение сотрудничества членов соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи "черного золота" и после 2018 года.

Растут бумаги ФСК ЕЭС FEES– на 2,5%, "Русгидро" – на 2,7%, "Интер РАО" IRAO– на 5,6%, ММК – на 1,8%, ОГК-2 – на 3,8%, которые ранее отставали от рынка и теперь также пошли в рост. когда остальные бумаги уже отыграли повышение к ним интереса с начала года.

Также дорожают бумаги "Мечела" MTLR(+4,2%), "Распадской" (+3,3%).

Акции банка "Возрождение" растут на 3,4% (обыкновенные) и на 13,7% (префы). Фон создается сообщениями о готовящейся продаже банка экс-бенефициарами Промсвязьбанка PSBR братьями Ананьевыми. Возможно, что кто-то из миноритарных акционеров рассчитывает на последующую конвертацию префов (текущая цена около 216 рублей) в обыкновенные акции (540 рублей), говорят эксперты.

Дешевеют бумаги "Акрона" AKRN - на 2,5%, "Полюса" – на 1,2%, "Сургутнефтегаза" SNGS– на 1,1%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Текущий подъем на российском фондовом рынке выглядит уязвимым ввиду подверженности рискам со стороны внешнего фона, рассуждает Игорь Ковалев из ГК "Инстафорекс".

"Из-за проблем с финансированием правительства США американские площадки могут открыться резким снижением, увлекая за собой отечественные активы на фоне общего ухудшения настроений инвесторов. Таким образом, шансы на закрытие торгов индексом Мосбиржи над уровнем 2300 пунктов сегодня невелики", - добавил он.

Во второй половине дня ситуация на российских биржах будет во многом зависеть от динамики нефтяных котировок, оценивает Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

"Неспособность цен "черного золота" возобновить восходящее движение остановит покупки и на российском рынке акций", - добавила она.