Рынок акций РФ вырастет, рубль снизится к доллару на текущей неделе

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей рабочей неделе продолжения повышения рынка акций РФ и ослабления рубля против доллара, но его роста к евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленном на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС за неделю повысятся на 0,1% и на 3,1% соответственно. Цена на нефть марки Brent останется около 68,5 доллара за баррель, а курс евро к доллару снизится на 1,5 цента, до 1,21. Рубль относительно доллара снизится на 10 копеек и вырастет на 15 копеек к евро, ожидают аналитики.

РЫНОК АКЦИЙ ПРОДОЛЖИТ РАСТИ

Перед заседанием ФРС США и публикацией отчетности компаний динамика фондовых рынков будет позитивной, считает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

Снятие риска финансирования правительства США для инвесторов станет спекулятивным триггером к покупкам фондовых инструментов, считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

Несмотря на обновление российскими фондовыми индексами исторических максимумов, говорить о кардинальном развороте тенденции вниз нет оснований, считает Константин Карпов из компании "БКС Экспресс". Потенциал роста сырьевого рынка еще не исчерпан, добавил он, говоря о факторах динамики рынка акций РФ.

Отсутствие публикации значимой макроэкономической статистики по Китаю и США будет способствовать снижению волатильности на рынке акций и облигаций, считает Даниил Егоров из Dukascopy Bank.

Рубль в боковике

Российский рубль на предстоящей неделе, скорее всего, будет в боком тренде, считает Андрей Манько из РИА Рейтинг.

"С одной стороны, факторами поддержки выступают высокие цены на нефть и очередной налоговый период, тогда как сдерживающими факторами являются рекордные по объему покупки валюты Минфином России и приближение даты возможного расширения санкций США", - отметил он.

На предстоящей неделе ключевым событием для валютных рынков станет заседание ЕЦБ (25 января), по итогам которого рынки смогут переоценить верность суждений в отношении скорости изменения стимулирующих мер европейского регулятора, отметил Денис Давыдов из "Нордеа банка".

"Мы полагаем, что все еще неустойчивая динамика по инфляции, обеспокоенность в отношении курса евро сформирует почву для менее оптимистичных комментариев со стороны его главы Марио Драги. Как итог рынок с большей вероятностью снизит степень "ястребиного" настроя, а евро скорректируется вниз", - добавил он.

Приближение пика налогового периода января играет в пользу рубля, считает Виктор Веселов из банка "Глобэкс".

Впрочем, объем продаж валюты экспортерами будет не столь значителен, чтобы серьезно укрепить российскую валюту, оценил Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

Как бы там ни было, до февраля осталось недолго, и после появления определенности с возможными новыми санкциями США против РФ можно будет строить долгосрочный прогноз на внутреннем рынке валюты, отметила Анна Кокорева из компании "Альпари".

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Среди возможных лидеров недели можно выделить акции "Алросы" ALRS, а также возможное развитие среднесрочного растущего тренда в бумагах "Аэрофлота" AFLT, "Магнита" MGNT и ВТБ, оценивает Валентина Савенкова из учебного центра "Велес Академия".

"Техническая картина в акциях Сбербанка SBER говорит о том, что устойчивый растущий тренд может смениться краткосрочной коррекцией. Также возможна краткосрочная приостановка движения вверх в бумагах "Лукойла" LKOH и "Норильского никеля", - добавила она.

Лучше рынка могут выглядеть акции компаний нефтегазового сектора из-за роста уверенности сохранения высоких цен на энергоносители; также будут пользоваться спросом акции ритейлеров, считает Манько.