Рубль вечером повышался к доллару и к евро на нефти дороже $68,5

МОСКВА, 22 янв ПРАЙМ. Рубль вечером рос к доллару и к евро, отыгрывая попытки нефтяных котировок закрепиться выше уровня 68,5 доллара за баррель, говорят эксперты.

Рыночная активность остается невысокой, отмечают трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.53 мск снижался на 0,14 рубля - до 56,58 рубля, курс евро - на 0,05 рубля, до 69,34 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ СКОРРЕКТИРОВАЛСЯ ВНИЗ

Курсы рубля против доллара и евро повышались на внутреннем валютном рынке вечером. Участники рынка отыгрывают попытки нефтяных котировок закрепиться выше уровня 68,5 доллара за баррель сорта Brent.

Поддержка приходит от оценок МВФ, который повысил прогноз мировых цен на нефть на 2018 год на 9,7 доллара по сравнению с предыдущим октябрьским прогнозом — до 59,9 доллара за баррель.

Определенную поддержку рублю оказали и данные ЦБ РФ по трендовой инфляции в РФ, которая в декабре 2017 года, хотя и замедлилась до 5,4% с 5,5% в ноябре, но осталась достаточно высокой. Это удержит регулятора от более активно смягчения денежно-кредитной политики, полагают эксперты.

Наступление на этой неделе пика январского налогового периода также поддерживает курс рубля.

В итоге, рублевая цена "черного золота" к вечеру оставалась ниже уровня 3,9 тысячи рублей за баррель. Доллар и евро вечером теряли в пределах 0,25% к рублю.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

К вечеру диапазон движения пары доллар-рубль сократился до 56,55-56,65, а участники рынка заняли выжидательную позицию в преддверии новостей из США по ситуации с финансированием деятельности федеральных органов, отметил Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

Возможно, пусть и незначительное, но давление на рубль окажет коррекция вниз цен на нефть, рассуждает генеральный директор АО "НПФ Согласие-ОПС" Александр Вьюницкий.

"Если же говорить про информационную составляющую давления на стоимость рубля, то её в ближайшей перспективе будут определять принятие федерального бюджета США и итоги комитета в Омане по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК. Кроме того, на вектор движения российской валюты будет влиять информационный фонд вокруг предстоящего заседания ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос по ключевой ставке. Пока ориентиры до конца этой недели по курсу рубля к доллару находятся в диапазоне 56,9–57,2", - оценил он.