Рынок акций РФ вырос, индекс Мосбиржи обновил максимум

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций к закрытию понедельника вырос, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум.

В лидерах роста оказались акции электроэнергетической сферы, догоняющие уже выросшие бумаги других секторов, говорят аналитики.

По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,97% - до нового исторического максимума 2308,61 пункта, индекс РТС - на 1,13%, до 1285,33 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

ВВЕРХ ЗА ЭНЕРГЕТИКАМИ

Российский фондовый рынок в пятницу к закрытию вырос, отыгрывая умеренно-повышательную динамику рынка нефти выше 68,5 доллара за баррель.

Ситуация на внешних фондовых площадках умеренно позитивна для российского рынка, считает Богдан Зварич из ИК "Фридом Финанс".

"В Европе основные индексы немного прибавляли, а в США, несмотря на "шатдаун" (приостановлена работа федерального правительства, в понедельник на работу не выйдут сотрудники некоторых государственных учреждений) индексы Dow Jones и S&P500 в начале дня консолидируются около уровней пятничного закрытия", - добавил он.

Выросли бумаги ФСК ЕЭС FEES– на 2,6%, "Русгидро" – на 3,2%, "Интер РАО" IRAO– на 5,8%, которые ранее отставали от рынка и теперь также пошли в рост, когда остальные бумаги уже отыграли повышение к ним интереса с начала года. Кроме того, инвесторы ожидают роста дивидендов этих компаний за 2017 год до 50% от чистой прибыли.

Также подорожали бумаги "Мечела" MTLR(+4,1%), "Татнефти" TATN(+2,9%).

Привилегированные акции банка "Возрождение" выросли на 10,5%. Фон создается сообщениями о готовящейся продаже банка экс-бенефициарами Промсвязьбанка PSBR братьями Ананьевыми. Возможно, что кто-то из миноритарных акционеров рассчитывает на последующую конвертацию префов (текущая цена около 210 рублей) в обыкновенные акции (532 рубля), говорят эксперты.

Подешевели бумаги "Акрона" AKRN - на 2,6%, "Дикси" – на 0,6%, префы Сбербанка SBER– на 0,7%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Возобновив рост, индекс Мосбиржи смог подняться выше 2300 пунктов, говорит Зварич из ИК "Фридом Финанс".

"Закрепление выше этой отметки будет говорить в пользу продолжения роста. При этом целью, при позитивном развитии сценария, может оказаться отметка 2900 пунктов, что сейчас выглядит достаточно фантастически", - добавил он.

Ближайшая сессия для индекса Мосбиржи пройдет в границах значений 2275-2315 пунктов, для индекса РТС – в пределах 1275-1295 пунктов, оценила Анна Бодрова из компании "Альпари".