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Биржи Европы закрылись в основном ростом на корпоративных новостях


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 22 янв /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги понедельника преимущественно ростом, так как инвесторы отыгрывали ряд корпоративных новостей европейских компаний, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов немецкий индекс DAX поднялся на 0,22%, до 13463,69 пункта, французский CAC 40 - на 0,28%, до 5541,99 пункта, британский FTSE 100 при этом снизился на 0,2%, до 7715,44 пункта.

Французская газета Le Monde сообщила в понедельник, что французский телеком-оператор Orange и немецкая телекоммуникационная компания Deutsche Telekom в конце прошлого года начали переговоры о слиянии. Акции Orange на фоне этих новостей выросли на 2,18%, а Deutsche Telekom - на 2,11%.

Кроме того, британский онлайн-ритейлер Ocado подписал соглашение со вторым по величине розничным продавцом продуктов питания Канады Sobeys, согласно которому Ocado займется развитием онлайн-бизнеса канадского ритейлера. Бумаги британской компании в понедельник подскочили в цене на 27,51%.

Вместе с тем, инвесторы продолжают следить за публикацией отчетности европейских компаний. В понедельник о финансовых результатах сообщил крупнейший банк Швейцарии UBS. Его чистая прибыль по итогам 2017 года упала в 2,8 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 1,165 миллиарда швейцарских франков (1,22 миллиарда долларов). При этом операционная прибыль UBS по итогам 2017 года составила 29,07 миллиарда швейцарских франков (30,45 миллиарда долларов), что на 2,6% выше показателя за 2016 год. Акции компании после публикации отчетности незначительно выросли в цене - на 0,39%.

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