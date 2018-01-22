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Апелляционный суд Англии выслушал часть аргументов Украины по долгу перед РФ на $3 млрд


Рынки / Мировая экономика

ЛОНДОН, 22 янв /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Апелляционный суд Англии в понедельник выслушал часть аргументов, представленных юристами Украины по делу о долге перед РФ на 3 миллиарда долларов. Представители украинской стороны пытаются оспорить решение Высокого суда Лондона, постановившего Минфину Украины исполнить свои обязательства по еврооблигациям перед РФ.

Основным доводом, который привел в зале суда адвокат юркомпании Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan Бэнким Тэнки, является утверждение, что судья Высокого суда Лондона Уильям Блэр "не в полной мере учел особенности украинского законодательства", что привело к соответствующему решению.

Присутствовавшие на заседании суда глава департамента госдолга Минфина РФ Константин Вышковский и министр финансов Украины Александр Данилюк отказались от комментариев в ходе продолжающегося процесса.

Ожидается, что во вторник представители Украины продолжат приводить свои аргументы в рамках жалобы, а в среду с ответным заявлением выступят юристы, представляющие интересы России. Слушания продолжатся до конца этой недели. Как ранее сообщил журналистам юрист компании Norton Rose Fulbright, представляющий интересы РФ в апелляции, на принятие окончательного решения по делу суду может потребоваться около трех месяцев.

Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям.

Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость облигаций в сумме 3 миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов.

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