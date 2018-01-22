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Еврогруппа согласовала новый транш кредита для Греции в 6,7 млрд евро


Рынки / Мировая экономика

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МОСКВА, 22 янв /ПРАЙМ/. Новый транш кредита для Греции от Европейского механизма стабильности (ESM) составит 6,7 миллиарда евро, говорится в сообщении Еврогруппы (совет министров финансов 19 стран еврозоны).

"Четвертый транш по программе EMS на сумму 6,7 миллиарда евро будет предоставлен Греции двумя выплатами", - отмечается в сообщении. Первая выплата в размере 5,7 миллиарда евро будет предоставлена в феврале на нужды по обслуживанию долга. Следующая выплата по текущей задолженности может быть подтверждена рабочей группой Еврогруппы (EWG) весной.

Очередная программа финансовой помощи Греции со стороны иностранных кредиторов заработала в 2015 году, ее объем — до 86 миллиардов евро кредитов. Средства выдает ESM при выполнении Грецией программы корректировки экономики, включающей реформы. В августе завершается эта, третья, программа помощи.

Цель программы — восстановление экономики страны и доверия к ней инвесторов, чтобы Греция смогла вернуться к полноценному самостоятельному рыночному финансированию своих нужд. Это уже третья с 2010 года программа, предыдущие две не смогли полностью достичь аналогичной цели, и их пришлось, так или иначе, дополнять.

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