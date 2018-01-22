FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Стабфонд еврозоны примет решение о выдаче нового транша кредита Греции в феврале


Рынки / Мировая экономика

БРЮССЕЛЬ, 22 янв /ПРАЙМ/. Европейский механизм стабильности (ESM), кредитующий Грецию со стороны еврозоны, примет финальное решение о перечислении следующего транша кредита из финансовой помощи Греции в феврале, сообщил глава механизма Клаус Реглинг на пресс-конференции после заседания Еврогруппы (совет министров финансов 19 стран еврозоны).

В понедельник Еврогруппа согласовала новый транш кредита для Греции в 6,7 миллиарда евро.

"Мы готовим перечисление четвертого транша Греции, общая его сумма будет 6,7 миллиарда евро", - сказал он.

Этот транш будет разделен на две части, из которых 5,7 миллиарда евро может быть выделено после выполнения страной всех необходимых условий. "Это произойдет, вероятно, во второй половине февраля", - сказал он, добавив, что "окончательное решение о выделение транша будет принято (в ESM - ред.) в феврале".

Оставшиеся средства из этого транша могут быть перечислены в апреле, сказал Реглинг.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ