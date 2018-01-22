Стабфонд еврозоны примет решение о выдаче нового транша кредита Греции в феврале

БРЮССЕЛЬ, 22 янв /ПРАЙМ/. Европейский механизм стабильности (ESM), кредитующий Грецию со стороны еврозоны, примет финальное решение о перечислении следующего транша кредита из финансовой помощи Греции в феврале, сообщил глава механизма Клаус Реглинг на пресс-конференции после заседания Еврогруппы (совет министров финансов 19 стран еврозоны).

В понедельник Еврогруппа согласовала новый транш кредита для Греции в 6,7 миллиарда евро.

"Мы готовим перечисление четвертого транша Греции, общая его сумма будет 6,7 миллиарда евро", - сказал он.

Этот транш будет разделен на две части, из которых 5,7 миллиарда евро может быть выделено после выполнения страной всех необходимых условий. "Это произойдет, вероятно, во второй половине февраля", - сказал он, добавив, что "окончательное решение о выделение транша будет принято (в ESM - ред.) в феврале".

Оставшиеся средства из этого транша могут быть перечислены в апреле, сказал Реглинг.