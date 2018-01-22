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Торре назначен главой Visa в ЦВЕ, на Ближнем Востоке и в Африке


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 22 янв /ПРАЙМ/. Visa назначила Эндрю Торре президентом компании в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки, сообщает компания в понедельник.

"Visa объявляет о назначении Эндрю Торре новым президентом компании Visa в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA) со штаб-квартирой в Дубае", — говорится в сообщении.

До этого Торре руководил бизнесом Visa в странах Африки, расположенных к югу от Сахары. В новом качестве Эндрю Торре будет отвечать за обширный регион, объединяющий более 90 стран. Кроме этого, Торре также войдет в состав глобального операционного комитета Visa.

"Благодаря значительному опыту работы в странах региона CEMEA Эндрю хорошо подготовлен к новой для себя роли. Он обладает глубоким пониманием аспектов бизнеса Visa как в глобальном масштабе, так и на уровне различных регионов, составляющих этот интересный и одновременно непростой регион. Назначение Эндрю Торре позитивно скажется не только на бизнесе Visa, но и на работе наших партнеров – финансовых организаций, торгово-сервисных предприятий и государственных учреждений", — отметил президент Visa Райан МакИнерни.

"Это отвечает нашим стремлениям совместными усилиями сделать доступными преимущества использования электронной коммерции … для большего количества населения в странах региона", - добавил глава компании.

Эндрю Торре присоединился к команде Visa в 2002 году. За время работы в компании занимался развитием карточных продуктов, вопросами стратегического планирования и ценообразования. В России и в регионе, объединяющем страны Африки к югу от Сахары, Эндрю Торре занимал должность генерального директора. До прихода в Visa Торре работал во Всемирном банке в Москве и Киеве, курируя проекты на территории России и стран СНГ.

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