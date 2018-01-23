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Биржи США выросли до рекордов на фоне новостей о продлении работы правительства страны


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 23 янв /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в понедельник выросли до рекордов на фоне новостей о согласии сената США по временному продлению финансирования работы федерального правительства, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,55%, до 26214.60 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,98%, до 7408,03 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,81%, до 2832,97 пункта.

Федеральное правительство прекратило выполнять ряд функций в субботу из-за отсутствия бюджета. Республиканцы и демократы в сенате не могут договориться о ряде бюджетных параметров, включая меры по иммиграции. С начала финансового года 1 октября уже трижды принимались временные бюджеты на ограниченный срок, но на сей раз разногласия не позволили завершить переговоры вовремя. В понедельник в сенате состоялось голосование по временному продлению финансирования работы правительства. "За" проголосовал 81 сенатор, против — 18.

Между тем, участники рынка не придают большого значения внутриполитическим новостям. "Инвесторы уже усвоили из истории, что такие закрытия не влияют на рынки, так что неудивительно, что индексы растут", - отметила старший инвестиционный стратег Кристина Хупер (Kristina Hooper), чьи слова приводит агентство MarketWatch.

Ранее стало известно о нескольких многомиллиардных сделках с участием американских компаний. Так, французская фармацевтическая компания Sanofi сообщила о приобретении американской биотехнологической компании Bioverativ, специализирующейся на разработке и производстве лекарственных препаратов для лечения гемофилии и других редких заболеваний крови. Сумма сделки составляет 11,6 миллиарда долларов.

Американская American International Group Inc (AIG) сообщила в понедельник о приобретении всех находящихся в обращении акций страховой Validus Holdings за 5,56 миллиарда долларов. Инвесторы также отреагировали на отчетность американской нефтесервисной компании Halliburton Inc., которая за прошлый год сократила чистый убыток в 12 раз, до 468 миллионов долларов.

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