Биржи АТР растут после подписания бюджета в США

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник растут, инвесторы отыгрывают новости о принятии и подписании в США временного бюджетного закона о финансировании правительства, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,64% - до 3523,64 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,12%, до 1946,32 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 1,18% - до 32775,88 пункта. Корейский KOSPI - на 1,02%, до 2527,6 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,75%, до 6037,1 пунктов, японский Nikkei 225 - на 1,27%, до 24118,53 пункта.

Президент США Дональд Трамп подписал принятый обеими палатами конгресса временный бюджетный закон, продлевающий финансирование федерального правительства до 8 февраля. Таким образом, Трамп прекратил трехдневную паузу в работе федерального правительства. Ранее сенат проголосовал за временный бюджет 81 голосами против 18, а палата представителей поддержала законопроект 266 голосами против 150.

На этом позитивном фоне инвесторы слабо отреагировали на другие новости из США. В понедельник Дональд Трамп ввел жесткие тарифы на импорт солнечных панелей и стиральных машин, - продукцию, производимую в основном азиатской промышленностью. Министерство торговли Китая раскритиковало новые тарифы, назвав их "злоупотреблением" протекционистскими мерами, которые могут навредить мировой экономике.

"Я озадачен продолжающимся ростом азиатских рынков... То, что мы видели в последнее время, - это что азиатские рынки реагируют на американские биржи. Они игнорируют любые негативные настроения и, наоборот, фокусируют внимание на чем-то более-менее позитивном, например, на доходах, которые компании демонстрируют в США", - приводит агентство MarketWatch мнение аналитика CMC Markets в Сингапуре Ориано Лизза (Oriano Lizza).

Банк Японии во вторник ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1% и обещал удерживать доходность 10-летних гособлигаций на нулевом уровне. Банк также сохранил объем выкупа государственных облигаций в объеме 80 триллионов иен (720 миллиардов долларов) в год. Регулятор не дал инвесторам никаких сигналов о возможном повышении ставки в текущем году.