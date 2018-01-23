Нефть дорожает на прогнозах МВФ по росту мировой экономики

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут во вторник утром на прогнозах Международного валютного фонда (МВФ) по росту мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.19 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,48% - до 69,36 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,58%, до 63,94 доллара за баррель.

В понедельник МВФ улучшил прогнозы по росту мирового ВВП на 2018 и 2019 годы на 0,2 процентного пункта - до 3,9%, по сравнению с октябрьской оценкой. Аналитики фонда указали, что на улучшение прогноза повлияли "неожиданные сюрпризы в части роста (экономик), которые особенно ярко проявились в Европе, Азии… на развивающихся рынках и в развивающихся группах экономик".

По мнению трейдеров, нефтяной рынок в целом хорошо поддерживается здоровым экономическим ростом, пишет агентство Рейтер. "Экономический прогноз и сезонно более холодная погода привели к устойчивому росту спроса на нефть, что способствовало продолжению падения запасов нефти", - приводит агентство мнение аналитиков BNP Paribas. При этом в долгосрочной перспективе инвесторы готовятся к крупномасштабным изменениям спроса на нефть из-за роста электромобилей, отмечает агентство.

Поддержку нефтяным ценам продолжают оказывать комментарии министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха по сделке ОПЕК+. Он сообщил, что практически все государства-участники сделки ОПЕК+ настроены на продолжение сотрудничества после 2018 года - даты завершения венской сделки. При этом баланс спроса и предложения на рынке нефти, как ожидается, восстановится в конце 2018 или начале 2019 года.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ решили продлить соглашение до конца 2018 года.