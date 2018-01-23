Доллар снижается после небольшого роста, иена дорожает после решения ЦБ Японии по ставке

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Доллар дешевеет к иене, инвесторы отыгрывают новости о принятии бюджета США и прогнозы Банка Японии по инфляции, следует из данных торгов.

По состоянию на 08.35 мск курс евро к доллару снижался до 1,2256 доллара за евро с 1,2262 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене уменьшался до 110,79 иены за доллар со 110,91 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,01%, до 90,38 пункта.

Президент США Дональд Трамп подписал принятый обеими палатами конгресса временный бюджетный закон, продлевающий финансирование федерального правительства до 8 февраля. Таким образом, Трамп прекратил трехдневную паузу в работе федерального правительства. Ранее сенат проголосовал за временный бюджет 81 голосами против 18, а палата представителей поддержала законопроект 266 голосами против 150.

Эти сообщения привели к незначительному росту доллара на утренних торгах. При этом доллар по-прежнему торгуется к иене возле четырехмесячного минимума, достигнутого на прошлой неделе в 110,19 иены. По мнению аналитиков, рынок по-прежнему беспокоится, что по истечении двух недель две парламентские партии все еще не смогут договориться о финансировании.

Поддержку японской валюте оказали позитивное прочтение инвесторами комментариев Банка Японии по инфляции. Несмотря на то, что регулятор во вторник ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%, а также подтвердил объем выкупа государственных облигаций в объеме 80 триллионов иен (720 миллиардов долларов) в год, трейдеры обратили внимание на изменение прогноза по росту цен - со "слабого роста" до "стабильного".

"Я не вижу ничего в сегодняшнем объявлении, что предполагало бы изменение позиции Банка Японии (по монетарной политике - ред.). Скорее, сегодняшняя поддержка цен спровоцирована тем, что рынок очень озабочен идеей, что регулятор скорректирует свою позицию в будущем", - приводит агентство Рейтер мнение главного аналитика Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Минори Учиды (Minori Uchida).