Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 23 января

RUB

Акрон - закрытие реестра для выплаты див-дов (ВОСА - 12.01.2018, 112 руб на ао - из нераспределенной прибыли прошлых лет)

155 (1П2016) + 95 (фин) - див-д 2016

235 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 112 (нераспределенная прибыль прошлых лет) - див-д 2017