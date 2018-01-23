Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 23 января

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 23 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|предв.
|JPY
|Япония - Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|6:00
|JPY
|Япония - Решение Банка Японии по процентной ставке
|-0,10%
|-0,1% (факт)
|8:00
|JPY
|Япония - Доклад Банка Японии о перспективах экономики (г/г)
|9:30
|JPY
|Япония - Пресс-конференция Банка Японии
|13:00
|EUR
|Германия - Индекс текущих экономических условий ZEW (январь)
|89,3
|89,8
|13:00
|EUR
|Германия - Индекс экономических настроений ZEW (январь)
|17,4
|17,8
|13:00
|EUR
|Еврозона - Индекс экономических настроений от ZEW
|29
|30
|предв.
|EUR
|Еврозона - Встреча министорв финансов ЕС
|14:00
|GBP
|Великобритания - Индекс промышленных заказов (CBI) (январь)
|17
|12
|USD
|США - Johnson&Johnson - прибыль за финанс. 4кв2017
|4,344 млрд долл
|USD
|США - Procter&Gamble - прибыль за финанс. 2кв2018
|3,048 млрд долл
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|Petropavlovsk Plc /ГК "Петропавловск"/ - производственные результаты за 2017
|RUB
|X5 Retail Group - операционные результаты за 4кв2017/2017
|23-25 янв
|RUB
|Лента - операционные результаты за 4кв2017
|RUB
|Акрон - закрытие реестра для выплаты див-дов (ВОСА - 12.01.2018, 112 руб на ао - из нераспределенной прибыли прошлых лет)
|155 (1П2016) + 95 (фин) - див-д 2016
|235 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 112 (нераспределенная прибыль прошлых лет) - див-д 2017