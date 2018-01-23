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Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 23 января


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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 23 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
предв. JPYЯпония - Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
6:00 JPYЯпония - Решение Банка Японии по процентной ставке-0,10% -0,1% (факт)
8:00 JPYЯпония - Доклад Банка Японии о перспективах экономики (г/г)
9:30 JPYЯпония - Пресс-конференция Банка Японии
13:00 EURГермания - Индекс текущих экономических условий ZEW (январь)89,389,8
13:00 EURГермания - Индекс экономических настроений ZEW (январь)17,417,8
13:00 EURЕврозона - Индекс экономических настроений от ZEW2930
предв. EURЕврозона - Встреча министорв финансов ЕС
14:00 GBPВеликобритания - Индекс промышленных заказов (CBI) (январь)1712
USDСША - Johnson&Johnson - прибыль за финанс. 4кв2017 4,344 млрд долл
 USDСША - Procter&Gamble - прибыль за финанс. 2кв2018 3,048 млрд долл

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
RUBPetropavlovsk Plc /ГК "Петропавловск"/ - производственные результаты за 2017
RUBX5 Retail Group - операционные результаты за 4кв2017/2017
23-25 янвRUBЛента - операционные результаты за 4кв2017
 RUBАкрон - закрытие реестра для выплаты див-дов (ВОСА - 12.01.2018, 112 руб на ао - из нераспределенной прибыли прошлых лет)155 (1П2016) + 95 (фин) - див-д 2016235 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 112 (нераспределенная прибыль прошлых лет) - див-д 2017
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