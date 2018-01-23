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Рубль укрепляется на дорожающей нефти, евро уже по 69 - минимум за неделю


Рынки / Валюта

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Курс евро опустился до минимальной отметки за неделю в 69 рублей и тестирует эту поддержку на фоне дорогой нефти, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.17 мск вторника снижался на 0,13 рубля - до 56,37 рубля, курс евро - на 0,23 рубля - до 69 рублей, следует из данных Московской биржи. Евро уже опускался во вторник до 68,95 рубля – минимума с 16 января.

Нефть с утра торгуется на уровне 69,4 доллара за баррель по марке Brent. Котировки "черного золота" поднимаются на улучшении прогнозов МВФ по росту мировой экономики на 2018 и 2019 годы на 0,2 процентного пункта - до 3,9%, по сравнению с октябрьской оценкой.

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