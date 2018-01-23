Золото дорожает из-за снижения курса доллара на новостях из США

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Цена золота растет во вторник на фоне подешевевшего на политических новостях из США доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.50 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 4,3 доллара, или на 0,32%, до 1336,2 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 0,45% - до 17,07 доллара за унцию.

Доллар торгуется на уровне трехлетних минимумов, поскольку трейдеры реагируют на сообщения о финансировании правительства США. В субботу Федеральное правительство страны прекратило выполнять ряд функций из-за проблем с принятием бюджета. Республиканцы и демократы в сенате не могли договориться о ряде бюджетных параметров, включая меры по иммиграции.

Однако в понедельник президент страны Дональд Трамп подписал после принятия обеими палатами конгресса временный бюджетный закон, продлевающий финансирование федерального правительства до 8 февраля.

На фоне политической неопределенности доллар дешевел к основным мировым валютам. Ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая его дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.