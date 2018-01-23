Немецкий индекс DAX обновил исторический максимум на новостях из США и Европы

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж демонстрируют во вторник уверенную положительную динамику, при этом немецкий DAX достигал нового рекорда на фоне политических новостей из США и внутренних корпоративных сообщений и макроэкономических данных, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.09 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,25%, до 7735,18 пункта, французский CAC 40 - на 0,13%, до 5549,1 пункта. Немецкий DAX поднимался на 0,87%, до 13580,14 пункта. Ранее в ходе торгов он достигал рекордно высокой отметки в 13596 пунктов, превосходя предыдущий максимум в 13478,86 пункта.

"Следующей целью для "быков" является достижение отметки в 14000 пунктов. Учитывая текущие настроения на рынках, это вполне реальный сценарий на ближайшие недели", - приводит агентство Рейтер слова рыночного аналитика AxiTrader Милана Кутковича (Milan Cutkovic), который прокомментировал динамику индекса DAX.

Поддержку европейским биржам оказали политические новости из США, которые снизили неопределенность, связанную с финансированием федерального правительства. Так, в понедельник президент США Дональд Трамп подписал принятый обеими палатами конгресса временный бюджетный закон, продлевающий финансирование федерального правительства до 8 февраля. Таким образом, Трамп прекратил трехдневную паузу в работе федерального правительства.

Кроме того, участники торгов с оптимизмом восприняли корпоративные и макроэкономические новости европейского региона. Так, авиакомпания easyJet сообщила, что по итогам первого квартала 2017-2018 финансового года, который завершился 31 декабря 2017 года, выручка выросла в годовом выражении на 14,4%, достигнув 1,14 миллиарда фунтов стерлингов, а объем пассажирских перевозок увеличился на 8%, до 18,8 миллиона человек. На фоне данного сообщения акции компании подскочили в цене на бирже почти на 6,5%.

Помимо этого, центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) сообщил, что индекс доверия инвесторов к экономике Германии в январе вырос до 20,4 пункта с 17,4 пункта в декабре, превзойдя прогнозы аналитиков на уровне 17,8 пункта.