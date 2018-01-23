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Нефть дорожает на ожиданиях снижения запасов в США


Commodities / Рынки

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут днем во вторник на ожиданиях данных о снижении запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.53 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,48%, до 69,36 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,53%, до 63,91 доллара за баррель.

В среду инвесторы ожидают недельного доклада обзора управления энергетической информации минэнерго США о запасах нефти в стране. По прогнозу аналитиков S&P Global Platts, запасы снизились на 1,6 миллиона баррелей за предыдущую рабочую неделю. По прогнозу агентства Рейтер, запасы сократились на 1,06 миллиона баррелей.

За предшествовавшую рабочую неделю, завершившуюся 12 января, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) сократились на 6,9 миллиона баррелей, до 412,7 миллиона баррелей.

Кроме того, трейдеры продолжают отыгрывать комментарии министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха. В воскресенье он заявил, что практически все государства соглашения ОПЕК+ настроены на продолжение сотрудничества после 2018 года - даты завершения действия договоренностей, и что ожидает восстановления баланса спроса и предложения на рынке в конце 2018 или начале 2019 года.

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