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Рубль днем стабилен к доллару и евро в отсутствие сильных сигналов


Рынки / Валюта

 

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Рубль днем стабилизировался к доллару и евро на фоне нефти дороже 69 долларов за баррель. В отсутствие сильных сигналов курсы остаются в узких диапазонах, отмечают эксперты. Курс доллара расчетами "завтра" на 14.06 мск повышался на 2 копейки - до 56,52 рубля, курс евро - на 1 копейку, до 69,24 рубля.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Курс рубля днем мало меняется против доллара и евро на фоне нефти дороже 69 долларов за баррель.

Нефть получает поддержку от оценок МВФ, который улучшил прогноз по росту мировой экономики на 2018 и 2019 годы на 0,2 процентного пункта - до 3,9%, по сравнению с октябрьской оценкой.

Поддержку нефтяным ценам продолжают оказывать комментарии министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха по сделке ОПЕК+. Он сообщил, что практически все государства-участники сделки ОПЕК+ настроены на продолжение сотрудничества после 2018 года - даты завершения венской сделки.

Наступление на этой неделе пика налоговых выплат января так же, как и нефть, поддерживает курс рубля против основных резервных валют.

В итоге доллар и евро днем менялись в пределах 0,1% к рублю. Рублевая цена "черного золота" поднялась немного выше уровня 3,9 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Несмотря на общий благоприятный фон, рубль продолжает торговаться в достаточно узком диапазоне 56,2-56,8 против доллара на протяжении последних десяти дней, отражая осторожность инвесторов перед объявлением решения по санкциям США против РФ, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Мы полагаем, что такая расстановка сил сохранится до конца текущей неделе, позволяя рублю удерживать позиции вблизи отметки 56,5 против доллара", - добавил он.

Не стоит ожидать сильного ослабления рубля к основным резервным валютам, поэтому для инвестиций актуальны преимущественно рублевые активы, рассуждает Владимир Веденеев из УК "Райффайзен Капитал".

"Возможное снижение цены нефти до 60 долларов за баррель приведет рубль к отметкам около 60 против доллара", - оценил он.

 

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