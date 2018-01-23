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Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене на сообщениях из США и Японии


Рынки / Валюта

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Доллар дорожает во вторник к евро и дешевеет к иене на фоне бюджетных новостей из США, а также решения Банка Японии, следует из данных торгов.

По состоянию на 14.44 мск курс евро к доллару снижался до 1,2247 доллара за евро с 1,2262 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене уменьшался до 110,40 иены за доллар со 110,91 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,04%, до 90,44 пункта.

На ход торгов повлияли сообщения из США о финансировании правительства. Президент страны Дональд Трамп подписал принятый обеими палатами конгресса временный бюджетный закон, продлевающий финансирование федерального правительства до 8 февраля. Таким образом, трехдневная пауза в работе федерального правительства приостановлена.

Кроме того, трейдеры отыгрывают решение Банка Японии. Ранее во вторник регулятор ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%, а также подтвердил объем выкупа государственных облигаций в объеме 80 триллионов иен (720 миллиардов долларов) в год. Однако инвесторы сфокусировались на изменении прогноза роста цен в стране - со "слабого" до "стабильного".

"Прогнозы по инфляции остались неизменными (1,4% в 2018 году и 1,8% в 2019 году), хотя тон (в заявлении – ред.) был немного более оптимистичный, чем раньше", - считает старший рыночный аналитик ETX Capital Нил Уилсон (Neil Wilson), которого цитирует агентство Market Watch.

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