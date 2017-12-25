Рынок акций днем ушел в минус в рамках коррекции после обновления максимумов

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Рынок акций РФ днем во вторник снижался в рамках коррекции, отмечают трейдеры. Индексы Мосбиржи и РТС пока не могут закрепиться на максимумах из-за фиксации игроками прибыли.

К 15.45 мск индекс Мосбиржи снижался на 0,9% - до 2288 пунктов, а долларовый индекс РТС - на 0,8% - до 1276 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Ранее во вторник рублевый индикатор обновил исторический максимум, поднявшись до 2315,77 пункта, а долларовый – до 1294,2 пункта - максимум за 3,5 года.

КОРРЕКЦИЯ

Рынок акций РФ во вторник днем снижался в рамках коррекции после утренних попыток "быков" вернуть рынок выше психологически значимого уровня 2300 пунктов по индексу Мосбиржи.

Нефть дороже 69 долларов за баррель поддерживала эти попытки. Участники рынка отыгрывали улучшение прогнозов МВФ по росту мирового ВВП в текущем и следующем годах.

Однако продолжительная фаза роста фондового рынка акций и приближение даты возможного введения новых санкций США против России сдерживают "быков" и толкают инвесторов к фиксации прибыли, тем более, что есть что фиксировать. С начала года индексы Мосбиржи и РТС выросли уже на 9,8% и 12,1% соответственно.

В итоге, в лидерах снижения – бурно росшие в предыдущие дни акции ФСК (-3,4%), "Интер РАО" IRAO(-2,4%), НЛМК (-2,9%), "Северстали" CHMF(-2,8%), "Норникеля" (-2,5%).

Акции "Полюса" теряют 1,5% после того, как золотодобывающая компания предупредила о рисках для своего финансового состояния со стороны потенциальных новых западных санкций в отношении ее партнера – "Ростеха", отметил Игорь Ковалев из ГК "Инстафорекс".

"Около года назад совместное предприятие двух компаний получило лицензию на освоение месторождения золота "Сухой Лог", - добавил он.

Акции "Дикси" растут на 2%. Структура крупного российского ритейлера "Дикси", компания "Дикси Юг", договорилась о выкупе акций ритейлера у фондов, находящихся под управлением Prosperity Capital Management, по 340 рублей за бумагу, текущая цена акций - 333,5 рубля.

Растут акции Московской биржи – на 0,9%, "Мечела" MTLR– 0,9%, "Русала" - на 1,3%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Во второй половине дня вероятна консолидация индекса Мосбиржи вблизи отметки 2280 пунктов в ожидании выхода еженедельной статистики по динамике запасов топлива в США от Американского института нефти (API), отметила Евгения Абрамович из Dukascopy Bank.

Пока на мировых площадках сохраняется оптимизм, текущая понижательная коррекция фондового рынка РФ вряд ли получит глубокое развитие, и на откатах будет сохраняться интерес инвесторов к покупкам, добавил Ковалев из ГК "Инстафорекс".