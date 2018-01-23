Рубль вечером повышался к доллару и снижался к евро при нефти дороже $69,5

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Рубль вечером слегка рос к доллару и снижался к евро, отыгрывая рост европейской валюты на форекс, отмечают трейдеры.

Закрепление нефтяных котировок выше уровня 69,5 доллара за баррель и налоговый период поддерживают рубль против доллара, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.46 мск снижался на 0,07 рубля - до 56,43 рубля, курс евро рос на 0,18 рубля, до 69,41 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ РАСТЕТ К ДОЛЛАРУ

Курс рубля против доллара рос и снижался к евро на фоне укрепления европейской валюты против доллара на форекс в район 1,23.

Нефтяные котировки закрепились выше уровня 69,5 доллара за баррель сорта Brent и стремятся вернуться на ключевой уровень 70 долларов.

Поддержка приходит от оценок МВФ, который повысил прогноз роста мирового ВВП в текущем и следующем годах.

В среду инвесторы также ожидают выхода недельного доклада обзора управления энергетической информации минэнерго США о запасах нефти в стране. По прогнозу аналитиков запасы снизились на 1,1-1,6 миллиона баррелей за предыдущую рабочую неделю.

Наступление на этой неделе пика январского налогового периода также поддерживает курс рубля.

В итоге, рублевая цена "черного золота" к вечеру поднялась выше уровня 3,9 тысячи рублей за баррель. Доллар и евро вечером менялись разнонаправленно в пределах 0,25% к рублю.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Пары доллар/рубль и евро/рубль остаются в узком диапазоне торгов, отмечает Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

"В среду Минфин проведет аукционы ОФЗ, которые могут повлиять на ход торгов, но пока поводов для увеличения волатильности рубля не наблюдается", - добавила она.

В целом, пока нефть дорогая, рублю ничто не угрожает, рассуждает Анна Бодрова из компании "Альпари".

"В моменте российскую валюту поддерживает и фактор очередного налогового периода. Доллар остается в "боковике" 56,30-56,75 рубля, евро – в границах 69-69,85 рубля", - оценила она.