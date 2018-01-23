FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Рубль вечером повышался к доллару и снижался к евро при нефти дороже $69,5


Рынки / Валюта

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Рубль вечером слегка рос к доллару и снижался к евро, отыгрывая рост европейской валюты на форекс, отмечают трейдеры.

Закрепление нефтяных котировок выше уровня 69,5 доллара за баррель и налоговый период поддерживают рубль против доллара, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.46 мск снижался на 0,07 рубля - до 56,43 рубля, курс евро рос на 0,18 рубля, до 69,41 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ РАСТЕТ К ДОЛЛАРУ

Курс рубля против доллара рос и снижался к евро на фоне укрепления европейской валюты против доллара на форекс в район 1,23.

Нефтяные котировки закрепились выше уровня 69,5 доллара за баррель сорта Brent и стремятся вернуться на ключевой уровень 70 долларов.

Поддержка приходит от оценок МВФ, который повысил прогноз роста мирового ВВП в текущем и следующем годах.

В среду инвесторы также ожидают выхода недельного доклада обзора управления энергетической информации минэнерго США о запасах нефти в стране. По прогнозу аналитиков запасы снизились на 1,1-1,6 миллиона баррелей за предыдущую рабочую неделю.

Наступление на этой неделе пика январского налогового периода также поддерживает курс рубля.

В итоге, рублевая цена "черного золота" к вечеру поднялась выше уровня 3,9 тысячи рублей за баррель. Доллар и евро вечером менялись разнонаправленно в пределах 0,25% к рублю.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Пары доллар/рубль и евро/рубль остаются в узком диапазоне торгов, отмечает Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

"В среду Минфин проведет аукционы ОФЗ, которые могут повлиять на ход торгов, но пока поводов для увеличения волатильности рубля не наблюдается", - добавила она.

В целом, пока нефть дорогая, рублю ничто не угрожает, рассуждает Анна Бодрова из компании "Альпари".

"В моменте российскую валюту поддерживает и фактор очередного налогового периода. Доллар остается в "боковике" 56,30-56,75 рубля, евро – в границах 69-69,85 рубля", - оценила она.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ