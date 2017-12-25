Рынок акций РФ по итогам дня снизился в рамках коррекции

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций к закрытию вторника скорректировался вниз по индексам после обновления ими утром исторического (по Мосбирже) и 3,5-летнего максимума (по РТС).

Коррекция проходила, несмотря на попытки нефти вернуться к ключевому уровню 70 долларов за баррель.

По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,42% - до 2298,95 пункта, индекс РТС - на 0,12%, до 1283,75 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

КОРРЕКЦИЯ

Российский фондовый рынок во вторник к закрытию снизился, скорректировавшись после активного роста в предыдущие дни.

С начала года и по сегодняшние максимумы индексы Мосбиржи и РТС выросли уже на 9,8% и 12,1% соответственно. Ранее во вторник рублевый индикатор обновил исторический максимум, поднявшись до 2315,77 пункта, а долларовый – до 1294,2 пункта - максимум за 3,5 года.

Нефть какое-то время поддерживала этот рост, однако к вечеру удорожание черного золота усилилось, но игроки рынка акций активизировали фиксацию прибыли.

В итоге, в лидерах снижения оказались бурно росшие в предыдущие дни акции ФСК (-3,6%), "Интер РАО" IRAO(-2,3%), ОГК-2 (-2,9%). Подешевели акции НЛМК (-2,2%), "Северстали" CHMF(-3,4%), "Норникеля" (-2,5%).

Акции "Дикси" выросли на 1,2%. Структура крупного российского ритейлера "Дикси", компания "Дикси Юг", договорилась о выкупе акций ритейлера у фондов, находящихся под управлением Prosperity Capital Management, по 340 рублей за бумагу, текущая цена акций - 333,5 рубля.

Выросли акции Московской биржи – на 1,2%, "Магнита" MGNT– 1,3%, МТС MTSS - на 2,1%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В текущей ситуации индекс Мосбиржи, скорее всего, возьмет паузу, считает Виктор Марков из ИК "Церих кэпитал менеджмент".

"В ближайшее время можно ожидать бокового тренда или снижения индекса Мосбиржи, уровнем поддержки при этом станет отметка 2250 пунктов. В целом же, в текущем году индекс Мосбиржи сохраняет потенциал для дальнейшего роста", - добавил он.

Индекс Мосбиржи все еще сохраняет за собой шансы на стабилизацию около 2300 пунктов, рассчитывает Анна Бодрова из компании "Альпари".

"Многое будет зависеть от завтрашней сессии: она покажет, были ли сегодняшние продажи банальной фиксацией прибыли или инвесторы, наконец, пришли к пониманию перекупленности акций. Рублевый индикатор проведет сессию среды в пределах отметок 2275-2300 пунктов, индекс РТС – около уровня 1270 пунктов", - оценила она.