Биржи Европы закрылись в основном в плюсе на сильной статистике и отчетностях

МОСКВА, 23 янв /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги вторника преимущественно в плюсе на сильной статистике, корпоративных отчетностях и новостях из США; немецкий индекс DAX обновил исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов немецкий DAX поднялся на 0,71% - до 13559,6 пункта. При этом ранее во вторник он достигал абсолютного рекорда в 13596,89 пункта. Французский CAC 40 уменьшился на 0,12% - до 5535,26 пункта, британский FTSE 100 вырос на 0,21% - до 7731,83 пункта.

По предварительным данным генерального директората по экономике и финансам Еврокомиссии (DG ECFIN), индекс потребительского доверия в еврозоне в январе подскочил до 1,3 пункта с 0,5 пункта в декабре, обновив максимум с августа 2000 года. Аналитики прогнозировали рост показателя лишь до 0,6 пункта.

Кроме того, по данным Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс доверия инвесторов к экономике Германии в январе вырос до 20,4 пункта с 17,4 пункта в декабре, тогда как аналитики ожидали увеличения показателя только до 17,8 пункта.

Позитивные данные корпоративных отчетностей также поддержали биржевые индексы. Так, по итогам первого квартала 2017-2018 финансового года (завершился 31 декабря 2017 года) выручка авиакомпании easyJet выросла в годовом выражении на 14,4%, достигнув 1,14 миллиарда фунтов стерлингов, а объем пассажирских перевозок увеличился на 8% - до 18,8 миллиона человек.

Участники рынка также обратили внимание на возобновление работы правительства США. Президент страны Дональд Трамп подписал принятый обеими палатами конгресса временный бюджетный закон, продлевающий финансирование федерального правительства до 8 февраля. Таким образом, трехдневная пауза в работе правительства США завершилась.

В среду трейдеры ожидают публикации данных по безработице в Великобритании в сентябре-ноябре. Кроме того, исследовательская организация Markit Economics сообщит предварительную оценку композитного индекса в сфере промышленности и услуг еврозоны за январь.