Биткоин коррекционно растет в цене после падения ниже $10 тыс

МОСКВА, 23 янв /ПРАЙМ/. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) вечером восстанавливается в рамках коррекции после снижения ранее во вторник до 9,9 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 20.56 мск биткоин дорожал на 4,65% - до 11,18 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 6,77% - до 11,23 тысячи долларов, на GDAX - на 6,4%, до 11,1 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, биткоин дорожал на 4,05% - до 11,2 тысячи долларов.

Согласным данным CoinMarketCap, другие криптовалюты также растут: Ethereum - на 2,29%, до 1 тысячи долларов, Ripple - на 13,06%, до 1,38 доллара, Bitcoin Cash - на 3,97%, до 1,66 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют, по данным сервиса, составляет на данный момент 539,09 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится около 35% всего рынка.

Трейдеры оценивают комментарии крупнейших мировых банков о будущем криптовалют и блокчейна.

Так, отдел по управлению инвестициями американского банка Goldman Sachs во вторник опубликовал предупреждение, что стремительный взлет курса биткоина за короткое время затмил темпы роста "пузыря" доткомов (взлет акций интернет-компаний в 1995-2001 годах - ред.) "Мы не знаем, вырастет ли в два или в три раза биткоин или любая другая криптовалюта по сравнению с текущими уровнями, однако считаем, что в долгосрочной перспективе виртуальные валюты не сохранят свою ценность в их нынешнем виде", - цитирует агентство Market Watch экспертов банка.

Вместе с тем Goldman Sachs видит ряд преимуществ в идее цифровой валюты на базе блокчейна. По мнению аналитиков, основными плюсами такой технологии являются простота транзакций на глобальном уровне, снижение транзакционных издержек и безопасность расчетов.

Ранее позитивные прогнозы будущего технологии блокчейн появились в обзорах других крупных мировых банков - швейцарского UBS и британско-гонконгского HSBC.