Глава ОЭСР не видит больших рисков для глобальной экономики и финсистемы от криптовалют

ДАВОС (Швейцария), 23 янв /ПРАЙМ/, Мария Князева. Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхель Гуррия не видит больших рисков для глобальной экономики и финансовой системы от криптовалют.

"Нет. Это вопрос для регуляторов - защитить интересы общества, инвесторов. Но не возносите этот вопрос до уровня системного. ... Это не влияет на весь мир, это не изменит весь мир. И если даже это будет так, значит, что это, возможно, была более интересная идея, чем мы считаем", - сказал Гуррия РИА Новости в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Так Гуррия ответил на вопрос, видит ли он какие-либо угрозы для глобальной экономики и финансовой системы от криптовалют, в частности, биткоина.

Он добавил, что профильные национальные ведомства должны делать больше, чтобы регулировать сферу криптовалют. "И, я думаю, они это будут делать, а некоторые уже делают", - отметил Гуррия.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе будет работать организованная "Росконгрессом" официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Официальную правительственную делегацию в 2018 году возглавляет вице-премьер Аркадий Дворкович.