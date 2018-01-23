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JP Morgan за 5 лет инвестирует $20 млрд в свой бизнес в США


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 23 янв /ПРАЙМ/. Один из крупнейших инвестбанков мира, американский JP Morgan Chase, в течение 5 лет планирует вложить 20 миллиардов долларов в развитие своего бизнеса в США, сообщается в релизе банка.

Инвестиционный план, в частности, предполагает повышение заработной платы 22 тысячам наиболее низкооплачиваемых сотрудников банка в среднем на 10%. Кроме того, JP Morgan планирует нанять 4 тысячи новых сотрудников.

Помимо этого, пятилетний план предусматривает увеличение кредитования малого бизнеса, а также дальнейшую поддержку американских общин с низким и средним уровнем доходов. JP Morgan также будет инвестировать в увеличение объемов ипотечного кредитования и коммерческого кредитования для строительства доступного жилья.

"Мы очень рады дальнейшему инвестированию в наших выдающихся сотрудников и в выход на новые рынки США. ... Мы нанимаем людей, предоставляем и поддерживаем местные предприятия, помогаем клиентам с банковской деятельностью, кредитованием и сбережениями, а также предлагаем наши услуги в области бизнеса и благотворительности, чтобы помочь большему количеству людей извлечь выгоду из растущей экономики", - приводятся в релизе слова главы JP Morgan Chase Джейми Даймона (Jamie Dimon).

В сообщении банка также отмечается, что такие долгосрочные инвестиции становятся возможными благодаря его сильным и стабильным финансовым показателям, недавним изменениям в налоговой системе США и совершенствованиям нормативно-правовой базы и коммерческих условий в стране.

Инвестбанк JP Morgan Chase основан в 1799 году и является одним из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. В настоящее время банк ведет деятельность более чем в 60 странах.

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