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Сенат США утвердил Джерома Пауэлла главой Федеральной резервной системы


Рынки / Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 24 янв /ПРАЙМ/. Сенат США утвердил Джерома Пауэлла главой Федеральной резервной системы - американского центрального банка, свидетельствуют результаты голосования.

Пауэлл - инвестиционный банкир, в прошлом заместитель министра финансов США. С 2012 года входит в совет управляющих ФРС.

Выдвинув кандидатуру Пауэлла, президент США Дональд Трамп нарушил традицию, согласно которой президенты на первом сроке обычно продлевают полномочия действующего главы ФРС.

Срок полномочий нынешней главы ФРС Джанет Йеллен истекает в феврале 2018 года.

Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно критиковал ФРС и лично Йеллен за политику низкой базовой ставки, предполагая, в частности, что Йеллен поддалась на политическое давление предыдущей администрации Барака Обамы.

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