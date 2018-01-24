Валюта Венесуэлы за пять дней подешевела почти на 20%

МЕХИКО, 24 янв - ПРАЙМ. Венесуэльский боливар с 18 по 23 января подешевел на "черном рынке" страны почти на 20%.

Как сообщает сайт Dolar Today, отслеживающий котировки американской валюты, во вторник за один доллар США давали уже 241,6 тысячи боливаров при том, что 18 января доллар стоил всего 201,7 тысячи.

Официальный обменный курс DICOM по-прежнему составляет 11,3 тысячи боливаров, а минимальная зарплата в стране равна 797,5 тысячи боливаров (вместе с обязательными дотациями на покупку продуктов питания).

В середине декабря 2017 года, когда нелегальный курс доллара составлял 102 тысячи боливаров, президент федерации торговых и промышленных палат и ассоциаций Венесуэлы Карлос Ласаррабаль заявил, что страна вошла в стадию гиперинфляции.