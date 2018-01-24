Биржи АТР торгуются разнонаправленно на новостях о торговой политике США

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются разнонаправленно, поскольку инвесторы оценивают сообщения о торговой политике США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.56 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,14% - до 3551,58 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite рос на 0,14%, до 1953,73 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,28% - до 32837,8 пункта. Корейский KOSPI опускался на 0,01% - до 2536,4 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,43%, до 6062,8 пункта, японский фондовый индекс Nikkei 225 - снижался на 0,79%, до 23934,19 пункта.

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение во вторник об ограничении на ввоз в США стиральных машин и элементов солнечных батарей, при этом он заявил, что торговой войны не будет. Введение запретительных пошлин в США объясняли тем, что иностранные производители, в основном китайские, активно демпингуют на американском рынке и разоряют тем самым американских потребителей. Однако в прошлом пошлины конкретно против КНР не имели эффекта, поскольку китайский бизнес немедленно переводил производство в страны, не затронутые пошлинами.

По мнению старшего инвестиционного стратега BNP Paribas Asset Management Дэниэля Морриса (Daniel Morris), мнение которого приводит газета The Wall Street Journal, последние меры торговой политики США вряд ли в дальнейшем будут иметь серьезное распространение.

Кроме того, советник Трампа по экономическим вопросам Гари Кон, комментируя инициативу по созданию новых основ Транстихоокеанского партнерства (ТТП), заявил, что США открыты для честных торговых соглашений.

Инициатива создания ТТП принадлежала предыдущей администрации США и была призвана противостоять усилению Китая в регионе. В рамках этого партнерства планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На тихоокеанские страны приходятся 40% мировой экономики и треть мировой торговли.