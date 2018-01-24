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Евро вырос к доллару до максимума с декабря 2014 г на оптимизме из еврозоны


Рынки / Валюта

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Курс евро вырос к доллару до максимума с декабря 2014 года, инвесторы отыгрывают позитивную статистику по потребительскому доверию в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.41 мск курс евро к доллару поднимался до 1,2317 с 1,2298 доллара на предыдущих торгах. Ранее в ходе торгов среды курс евро достиг значения в 1,2335 доллара - максимума с 18 декабря 2014 года.

Курс доллара к иене снижался до 109,96 иены со 110,33 иены за доллар на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,21%, до 89,94 пункта.

Оптимизм участников рынка поддержан статистическими данными по еврозоне. Во вторник Генеральный директорат по экономике и финансам Еврокомиссии (DG ECFIN) сообщил, что индекс потребительского доверия в еврозоне в январе вырос до 1,3 пункта против показателя прошлого месяца в 0,5 пункта. Таким образом, показатель достиг максимального уровня с августа 2000 года.

"Как инвесторы, так и потребители в Европе начали 2018 год бодро", - считает аналитик ANZ Ричард Йетсенга (Richard Yetsenga), мнение которого приводит агентство Рейтер. Смещение от США как "эпицентра глобального роста" продолжается, отметил эксперт.

Теперь инвесторы ожидают заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится в четверг, 25 января. Регулятор сообщит свое решение по ключевой ставке. По прогнозам, ЕЦБ сохранит ее на рекордно низком уровне 0%.

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