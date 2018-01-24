События в сфере макроэкономики и бизнеса 24 января

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 24 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:35
|USD
|США - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-5,121 млн барр
|4,755 млн барр (факт)
|2:50
|JPY
|Япония - Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний
|360 млрд йен
|90 млрд йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония - Объём экспорта (г/г) (декабрь)
|16,2%
|9,3% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония - Сальдо торгового баланса (декабрь)
|112 млрд йен
|359 млрд йен (факт)
|11:00
|EUR
|Франция - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|58,8
|58,7
|11:00
|EUR
|Франция - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь)
|59,1
|58,9
|11:30
|EUR
|Германия - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|63,3
|63
|11:30
|EUR
|Германия - Индекс деловой активности в секторе услуг (январь)
|55,8
|55,6
|12:00
|EUR
|Еврозона - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|60,6
|60,3
|12:00
|EUR
|Еврозона - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (январь)
|58,1
|57,9
|12:00
|EUR
|Еврозона - Индекс деловой активности в секторе услуг (январь)
|56,6
|56,4
|12:30
|GBP
|Великобритания - Средний уровень заработной платы с учетом премий (ноябрь)
|2,50%
|2,50%
|12:30
|GBP
|Великобритания - Изменение числа заявок на пособие по безработице (декабрь)
|5,9 тыс
|5,4 тыс
|12:30
|GBP
|Великобритания - Уровень безработицы (ноябрь)
|4,30%
|4,30%
|17:45
|USD
|США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|55,1
|55
|17:45
|USD
|США - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit
|54,1
|17:45
|USD
|США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь)
|53,7
|54
|18:00
|USD
|США - Продажи на вторичном рынке жилья (декабрь)
|5,81 млн
|5,7 млн
|18:00
|USD
|США - Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (декабрь)
|5,60%
|-2,20%
|18:30
|USD
|США - Запасы сырой нефти
|-6,861 млн барр
|-1,3 млн барр
|18:30
|USD
|США - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-4,184 млн барр
|20:00
|EUR
|Франция - Общее число безработных
|3,454 млн
|USD
|США - General Electriс - прибыль за финанс. 4кв2017
|2,549 млрд долл
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|Polymetal International - операционные результаты за 4кв2017/2017
|RUB
|Газпром - СД (ежеквартальный отчет об итогах закупочной деятельности)
|RUB
|ГК ТНС энерго - СД (перевыборы председателя СД)
|RUB
|МРСК Северного Кавказа - СД (результаты производственной деятельности в части выполнения планового уровня потерь электроэнергии по итогам сентября и 9м2017)
|RUB
|НКХП (Новороссийский комбинат хлебопродуктов) - СД (требования акционера о созыве ВОСА)