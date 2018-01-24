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События в сфере макроэкономики и бизнеса 24 января


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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 24 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:35 USDСША - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -5,121 млн барр4,755 млн барр (факт)
2:50 JPYЯпония - Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний360 млрд йен90 млрд йен (факт)
2:50 JPYЯпония - Объём экспорта (г/г) (декабрь)16,2%9,3% (факт)
2:50 JPYЯпония - Сальдо торгового баланса (декабрь)112 млрд йен359 млрд йен (факт)
11:00 EURФранция - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)58,858,7
11:00 EURФранция - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь)59,158,9
11:30 EURГермания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)63,363
11:30 EURГермания - Индекс деловой активности в секторе услуг (январь)55,855,6
12:00 EURЕврозона - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)60,660,3
12:00 EURЕврозона - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (январь)58,157,9
12:00 EURЕврозона - Индекс деловой активности в секторе услуг (январь)56,656,4
12:30 GBPВеликобритания - Средний уровень заработной платы с учетом премий (ноябрь)2,50%2,50%
12:30 GBPВеликобритания - Изменение числа заявок на пособие по безработице (декабрь)5,9 тыс5,4 тыс
12:30 GBPВеликобритания - Уровень безработицы (ноябрь)4,30%4,30%
17:45 USDСША - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)55,155
17:45 USDСША - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit54,1
17:45 USDСША - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь)53,754
18:00 USDСША - Продажи на вторичном рынке жилья (декабрь)5,81 млн5,7 млн
18:00 USDСША - Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (декабрь)5,60%-2,20%
18:30 USDСША - Запасы сырой нефти -6,861 млн барр -1,3 млн барр
18:30 USDСША - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -4,184 млн барр
20:00 EURФранция - Общее число безработных3,454 млн
USDСША - General Electriс - прибыль за финанс. 4кв2017 2,549 млрд долл

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
RUBPolymetal International - операционные результаты за 4кв2017/2017
RUBГазпром - СД (ежеквартальный отчет об итогах закупочной деятельности)
RUBГК ТНС энерго - СД (перевыборы председателя СД)
RUBМРСК Северного Кавказа - СД (результаты производственной деятельности в части выполнения планового уровня потерь электроэнергии по итогам сентября и 9м2017)
RUBНКХП (Новороссийский комбинат хлебопродуктов) - СД (требования акционера о созыве ВОСА)
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