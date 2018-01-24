События в сфере макроэкономики и бизнеса 24 января

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 24 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 0:35 USD США - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -5,121 млн барр 4,755 млн барр (факт) 2:50 JPY Япония - Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний 360 млрд йен 90 млрд йен (факт) 2:50 JPY Япония - Объём экспорта (г/г) (декабрь) 16,2% 9,3% (факт) 2:50 JPY Япония - Сальдо торгового баланса (декабрь) 112 млрд йен 359 млрд йен (факт) 11:00 EUR Франция - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 58,8 58,7 11:00 EUR Франция - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь) 59,1 58,9 11:30 EUR Германия - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 63,3 63 11:30 EUR Германия - Индекс деловой активности в секторе услуг (январь) 55,8 55,6 12:00 EUR Еврозона - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 60,6 60,3 12:00 EUR Еврозона - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (январь) 58,1 57,9 12:00 EUR Еврозона - Индекс деловой активности в секторе услуг (январь) 56,6 56,4 12:30 GBP Великобритания - Средний уровень заработной платы с учетом премий (ноябрь) 2,50% 2,50% 12:30 GBP Великобритания - Изменение числа заявок на пособие по безработице (декабрь) 5,9 тыс 5,4 тыс 12:30 GBP Великобритания - Уровень безработицы (ноябрь) 4,30% 4,30% 17:45 USD США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 55,1 55 17:45 USD США - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit 54,1 17:45 USD США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь) 53,7 54 18:00 USD США - Продажи на вторичном рынке жилья (декабрь) 5,81 млн 5,7 млн 18:00 USD США - Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (декабрь) 5,60% -2,20% 18:30 USD США - Запасы сырой нефти -6,861 млн барр -1,3 млн барр 18:30 USD США - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -4,184 млн барр 20:00 EUR Франция - Общее число безработных 3,454 млн USD США - General Electriс - прибыль за финанс. 4кв2017 2,549 млрд долл

Российские события