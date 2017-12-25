Бумаги компаний РФ в Лондоне в основном дорожают

МОСКВА, 24 янв ПРАЙМ. Бумаги российских компаний торгуются в среду на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном в "зеленой зоне", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.11 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN росла на 0,44%, до 5,95 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,44%, до 67,94 доллара, "Новатэка" NVTK - на 0,11%, до 132,05 доллара. Цена бумаг "Газпрома" GAZP снижалась на 0,12% - до 5,21 доллара, "Газпром нефти" - росла на 0,21%, до 23,65 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ опускалась на 0,31%, до 1,92 доллара, Сбербанка SBER - увеличивалась на 0,24%, до 18,75 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивалась на 4,99%, до 22,1 доллара.

Бумаги "Норникеля" дешевели на 0,58% - до 19,58 доллара, "Северстали" CHMF - дорожали на 0,06%, до 16,44 доллара. Цена расписок НЛМК росла на 0,58% - достигая отметки в 27,06 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" MGNT снижалась на 0,86%, до 26,47 доллара, "Ленты" - поднималась на 1,02%, до 6,92 доллара. Расписки АФК "Система" AFKS дешевели на 0,38%, до 4,49 доллара.