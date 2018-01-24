Нефть торгуется разнонаправленно на противоречивом внешнем фоне

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть не демонстрируют единой динамики по основным маркам - трейдеры одновременно отыгрывают данные от Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США, а также комментарии министра энергетики РФ Александра Новака, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.14 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,17% - до 69,84 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI - росла на 0,17%, до 64,58 доллара за баррель.

Запасы нефти в США выросли на 4,75 миллиона баррелей, до 416,2 миллиона баррелей за неделю по 19 января, свидетельствуют данные API, опубликованные ранее в среду. При этом эксперты, напротив, прогнозировали снижение показателя на 1,6 миллиона баррелей. Запасы бензина выросли на 4,1 миллиона. Агентство Рейтер отмечает, что запасы "черного золота" в США выросли впервые после непрерывного снижения в течение последних девяти недель.

Позднее в среду инвесторы ожидают данных от Минэнерго США по запасам и добыче нефти. По прогнозам, запасы сырья за неделю по 19 января снизились на 1 миллион баррелей, или на 0,2%, до 411,7 миллиона баррелей.

В то же время трейдеры считают, что значительное удешевление нефти маловероятно в ближайшем будущем из-за действия соглашения по сокращению нефтедобычи ОПЕК+. ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ решили продлить соглашение до конца 2018 года.

На ход торгов также влияют комментарии министра энергетики России. В рамках Всемирного экономического форума в Давосе Александр Новак сообщил, что 2018 год должен стать годом балансировки рынка нефти. Министр отметил, что прогноз по средней цене нефти в 60 долларов за баррель в текущем году достаточно объективно отражает ситуацию на рынке.