МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Рынок акций РФ умеренно снижается на неоднозначном внешнем фоне; в фокусе динамика акций, меняющаяся на новостях с Всемирного экономического форума в Давосе.

Индекс Мосбиржи к 14.47 мск среды снижался на 0,36% - до 290,66 пункта, индекс РТС - на 0,19%, до 1181,3 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 4 копейки - до 56,31 рубля, курс евро рос на 24 копейки - до 69,53 рубля, следует из данных Московской биржи.

Мартовский фьючерс марки Brent снижается на 0,07% - до 69,91 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста - акции "М.Видео" (1,85%), "Полюса" (1,41%), "Роснефти" ROSN(-1,28%), обыкновенные акции "Россетей" (1,13%).

Среди акций по снижению - акции НЛМК (-1,76%), "Норникеля" (-1,53%), обыкновенные акции "Татнефти" TATN(-1,37%) и обыкновенные акции "Мечела" MTLR(-1,36%).

ДВИЖЕНИЕ БУМАГ НА НАВОСТЯХ ИЗ ДАВОСА

Бумаги "Возрождения" подскочили в моменте примерно на 12% на заявлении главы ВТБ Андрея Костина в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе о возможной покупке банка. Префы "Возрождения" подскакивали на 11,78%, до 213,5 рубля - максимума с ноября 2015 года, обыкновенные - на 12,6%, до 570 рублей.

К текущему моменту привилегированные акции поднимаются на 4,71% - до 200 рублей, обыкновенные - на 8,7% - до 550 рублей. Акции ВТБ дешевели на 1,51% вместе с рядом бумаг финансового сектора.

Акции "Русгидро" с открытия торгов находятся в "красной зоне". Дополнительное давление могли оказать заявления первого зампреда ВТБ Юрия Соловьева в кулуарах форума в Давосе. По его словам, ВТБ будет обсуждать вопрос продажи своего пакета в "Русгидро" с правительством РФ и менеджментом компании. К текущему моменту бумаги снижаются на 1,55% - до 78,76 копейки.

"Действительно, заявление представителей ВТБ о вероятной продаже пакета акций "Русгидро", могло быть использовано биржевыми игроками в качестве повода, чтобы качнуть котировки вниз. После декабрьского провала стоимость акций "Русгидро" росла целый месяц, и небольшие корректирующие снижения вполне уместны", считает эксперт-аналитик "Финама" Алексей Калачев.

Если поводом для снижения котировок "Русгидро" заявление ВТБ в Давосе и может быть, то для фундаментальной причины их падения этого недостаточно, полагает он. Речь пока идет лишь о намерениях обсудить возможность выхода ВТБ из форвардной сделки по акциям "Русгидро". Дело это долгое и нерешенное, обращает внимание аналитик. Да к тому же, если и будет такое решение, акции не будут продаваться в рынок, для них будут искать стратегического инвестора, добавляет он.

Впрочем, эксперт замечает, что на достаточно волатильном рынке для движения котировок на 1-2% даже не обязательно иметь повод, а не то что причину. "Впрочем, если учесть, что на фоне общего незначительного снижения фондового рынка сегодня сектор электрогенерации в целом растет, такой противоход по бумагам одного эмитента может свидетельствовать, что какой-то повод для этого есть", - говорит Калачев.

ДИВИДЕНДНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Алросы" ALRS падали более чем на 3% на заявлении замглавы Минфина РФ Алексея Моисеева, что "Алроса" не будет направлять средства от продажи газовых активов на выплату спецдивидендов.

К текущему моменту акции "Алросы" снижаются на 2,21% - до 82,14 рубля.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Аналитики Альфа-банка негативно оценили сообщение, появившееся во вторник после закрытия торгов на Московской бирже, о том, что SPO "Детского мира" пройдет в ближайшие месяцы.

В декабре АФК "Система" AFKS и российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) не смогли разместить 6,3% акций "Детского мира" через ускоренную подписку, так как суд арестовал активы АФК "Системы" (в том числе, долю "Детского мира"), напоминают аналитики Александра Мельникова и Евгений Кипнис.

"Мы считаем, что акции будут испытывать давление в ближайшем будущем", - говорят они.

К текущему моменту акции "Детского мира" снижаются на 2,19%. Впрочем, бумаги АФК "Система" и МТС MTSS также под давлением и теряют 0,95% и 0,71%, соответственно.

Как следует из слов первого вице-президента Сбербанка SBER, руководителя Sberbank CIB Игоря Буланцева, Сбербанк пока не выделили АФК "Система" кредит на 40 миллиардов рублей в рамках выполнения мирового соглашения АФК с "Роснефтью". Во вторник он сказал РИА Новости в кулуарах форума в Давосе, отвечая на вопрос, выделены ли уже средства "Системе", что в документах, которые доступны через СМИ, отмечается, что соглашение уже поступило и что Сбербанк предоставит финансирование. Сроки стоят до 30 марта, отметил он и добавил, что именно в этот срок финансирование будет выделено.

Между тем аналитики Альфа-банка оценили негативно для Qiwi намерение правительства РФ ограничить анонимные электронные платежи, о котором сообщила в среду газета "Коммерсант".

Газета "Коммерсант" в среду написала, что правительство РФ намерено ограничить анонимные электронные платежи. По данным издания, ЦБ РФ предлагает ввести запрет на получение наличных с электронных кошельков и предоплаченных карт, а Росфинмониторинг - запретить анонимные кошельки и такие карты полностью, то есть ввести обязательную, пусть и упрощенную идентификацию при их открытии.

"Данная новость может отрицательно повлиять на настроение инвесторов и, следовательно, может быть негативна для акций Qiwi, так как она указывает на регуляторные риски для профильного бизнеса Qiwi. В то же время мы считаем, что дискуссии властей, вероятно, еще некоторое время продолжатся; кроме того, пока не понятно, что в итоге будет прописано в окончательном варианте законодательства. Таким образом, как на самом деле эта информация повлияет на акции Qiwi оценить пока трудно", - говорят Александра Мельникова и Евгений Кипнис.

К текущему моменту бумаги Qiwi на Московской бирже снижаются на 3,26%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи углубляет начатую накануне коррекцию, отмечает Александр Разуваев из "Альпари". Пока это просто сокращение технической перекупленности после обновления рекордных максимумов, указывает он. От динамики колебания индикатора в ближайшие дни будет зависеть, перерастет ли это движение в полноценные продажи или рынок вернется к покупкам после паузы, замечает эксперт.

"Вероятная цель продаж на сегодня находится у отметки 2275 пунктов. В целом индекс Мосбиржи проведет торги среды в границах 2270-2295 пунктов", - считает аналитик.

В случае срабатывания сценария понижения, ближайшими целями коррекции станут зона 2230-2235 пунктов для индекса Мосбиржи и район 1240-1245 пунктов для индекса РТС, считает Анастасия Игнатенко ГК "Телетрейд".