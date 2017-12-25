Рубль стабилен к доллару и снижается к евро на нефти по $69,7

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Рубль вечером стабилизировался к доллару и ощутимо снижается к евро, отыгрывая его рост в район трехгодичного максимума около 1,24 доллара.

Нефть дороже 69,5 доллара за баррель поддерживает рубль против доллара.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.47 мск не менялся к рублю и находился возле уровня 56,36, курс евро рос на 0,48 рубля и равнялся 69,77 рубля.

РУБЛЬ ИДЕТ ЗА ФОРЕКС

Курс рубля вечером мало меняется против доллара и снижается к евро на фоне обновления европейской валютой максимумов с конца 2014 года – в районе 1,24 доллара.

Нефть дороже 69 долларов за баррель также поддерживает рубль против доллара.

"Черное золото", в свою очередь, получает поддержку от словесных интервенций. Министр энергетики России Александр Новак в рамках Всемирного экономического форума в Давосе сообщил, что 2018 год должен стать годом балансировки рынка нефти. Министр отметил, что прогноз по средней цене нефти в 60 долларов за баррель в текущем году достаточно объективно отражает ситуацию на рынке.

Рубль также поддерживается словесными интервенциями. Казначейство РФ снизило оценку дефицита бюджета России по итогам 2017 года до 1,316 триллиона рублей. Ранее, 19 января, Минфин РФ предварительно оценил дефицит бюджета РФ в 2017 году в 1,4% ВВП, или 1,336 триллиона рублей. Минфин изначально закладывал в закон о бюджете прогнозный объем дефицита на уровне 2,5% ВВП, однако осенью при внесении поправок понизил его до 2,2% ВВП.

В итоге доллар мало менялся к рублю, евро рос на 0,7%. Рублевая цена "черного золота" остается немного выше уровня 3,9 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Кредитный рейтинг России может быть улучшен 23 февраля (агентством Moody's) на фоне стабилизации бюджета, считает Евгений Кошелев из Росбанка, рассуждая о факторах курсовой динамики рубля.

ЦБ может понизить ключевую ставку на заседании 9 февраля, особенно если годовая инфляция продолжит замедляться (сейчас она составляет 2,3%, что значительно ниже целевого уровня в 4%), отмечает Том Левинсон из компании "Сбербанк SBER КИБ".

"Экспортерам предстоит продать большие объемы иностранной валюты для налоговых выплат. С учетом этого мы считаем, что у пары USD/RUB есть все шансы стабилизироваться вблизи отметки 56,2", - оценил он.