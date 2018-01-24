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Биткоин торгуется на уровне около $11 тыс на обеспокоенности вокруг Южной Кореи


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в среду вечером продолжает некоторое снижение, закрепившись у отметки в 11 тысяч долларов, инвесторы продолжают реагировать на новости из Южной Кореи по поводу регулирования рынка криптовалют, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 20.43 мск биткоин дешевел на 1,1%, до 11,12 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта уменьшалась в цене на 1,5%, до 11 тысяч долларов, на OKEx - на 2,3%, до 11,02 тысячи. А по данным портала Coindesk, биткоин дорожал на 1,62%, до 11,02 тысячи долларов.

Как сообщило во вторник агентство Yonhap со ссылкой на официальный источник, в Южной Корее будет запрещен анонимный криптотрейдинг, причем нововведения вступают в силу уже с 30 января. Теперь для торговли криптовалютой каждый трейдер обязан идентифицировать себя с помощью банковского счета. Кроме того, в сообщении отмечалось, что аккаунты, принадлежащие иностранцам и несовершеннолетним, будут заблокированы для операций с криптовалютами.

В понедельник агентство также писало, что несколько криптовалютных бирж могут быть вынуждены платить налог в размере 24,2% к выручке за прошлый год. При этом им придется передавать данные по сделкам пользователей. Неделей ранее Yonhap сообщало со ссылкой на министра финансов страны, что правительство готовит пакет мер, чтобы ограничить "иррациональное" увлечение инвестициями в криптовалюту.

Согласно данным CoinMarketCap, криптовалюта Ethereum дорожала на 1,1%, до 1,02 тысячи долларов, Ripple дешевел на 3,5%, до 1,35 доллара, Bitcoin Cash - на 3%, до 1,61 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 539,6 миллиарда долларов. Доля биткоина - примерно 35% от всего рынка криптовалют, Ethereum - 18%, Ripple - 10%.

Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более чем 20 бирж. Coindesk - медиаресурс, специализирующийся на криптовалютах. Высчитывает среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit.

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