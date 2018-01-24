ОБЗОР - Рубль вечером рос к доллару и снижался к евро в соответствии с динамикой форекс

МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером умеренно повышался к доллару и более ощутимо снижался к евро, отыгрывая рост европейской валюты на форекс в район 1,24 доллара – впервые за три года, отмечают трейдеры.

Попытки нефтяных котировок выйти на уровень 70 долларов за баррель и налоговый период поддерживают рубль против доллара, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.48 мск снижался на 0,05 рубля - до 56,3 рубля, курс евро рос на 0,44 рубля, до 69,73 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ РАСТЕТ К ДОЛЛАРУ, НО СПОЛЗАЕТ К ЕВРО

Курс рубля против доллара вечером рос и снижался к евро на фоне укрепления европейской валюты против доллара на форекс в район 1,24.

Европейская валюта поднялась к максимуму за три года после комментариев министра финансов США Стивена Мнучина на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он сообщил, что не беспокоится по поводу снижения курса американской валюты. По мнению министра, слабый доллар благоприятен для торговли США в краткосрочной перспективе.

Нефтяные котировки вечером пытались вернуться на психологический уровень 70 доллара за баррель сорта Brent и стремятся вернуться на ключевой уровень 70 долларов.

"Черное золото" получает поддержку от словесных интервенций. Министр энергетики России Александр Новак в рамках Всемирного экономического форума в Давосе сообщил, что 2018 год должен стать годом балансировки рынка нефти. Министр отметил, что прогноз по средней цене нефти в 60 долларов за баррель в текущем году достаточно объективно отражает ситуацию на рынке.

Наступление на этой неделе пика январского налогового периода также поддерживает курс рубля.

В итоге, рублевая цена "черного золота" к вечеру остается выше уровня 3,9 тысячи рублей за баррель. Доллар вечером слабо менялся, евро рос на 0,7% к рублю.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В ходе торгов среды рубль предпринимал неоднократные попытки преодолеть вниз рубеж в 56,3 против доллара, однако пока на данной отметке американская валюта находит поддержку, отметил Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Успешные попытки прохождения этого уровня вниз, вероятно, будут возможны лишь при закреплении цены на нефть выше 70 долларов за баррель", - оценил он.

В ближайшие сессии долларовым "медведям" будет сложно удерживать инициативу в своих руках, что связано с окончанием налогового периода, рассуждает Богдан Зварич из ИК "Фридом Финанс".

"В результате для дальнейшего снижения американской валюты и тестирования поддержки на уровне 56 рублей понадобиться выход нефти на новые годовые максимумы", - добавил он.