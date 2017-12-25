ОБЗОР – Рынок акций РФ умеренно вырос вслед за акциями ряда компаний нефтегазового сектора

МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Рынок акций РФ умеренно вырос вслед за бумагами ряда компаний нефтегазового сектора и Сбербанка SBER.

Индекс Мосбиржи к закрытию среды вырос на 0,35% - до 2306,99 пункта, индекс РТС - на 0,67%, до 1292,32 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.44 мск снижался на 11 копеек - до 56,24 рубля, курс евро рос на 46 копеек - до 69,75 рубля, следует из данных Московской биржи.

Мартовский фьючерс марки Brent растет на 0,2% - до 70,1 доллара за баррель.

"Отечественные рынки после вчерашнего снижения предприняли несколько попыток роста, закрепившись в итоге на весьма неплохих позициях", - отмечает Алексей Коренев из "Финама".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Росту отечественных индексов на вечерних торгах способствовал подъем в акциях "Роснефти" ROSN(2,84%), "Газпрома" GAZP(0,6%), префы "Сургутнефтегаза" SNGS(1%), обыкновенных акциях "Татнефти" TATN(0,94%). Также позитивно на индексы повлиял рост бумаг Сбербанка: "префы" поднялись на 0,74%, обыкновенные акции – на 1,28%.

"Акции "Роснефти" в среду поднялись к максимуму за 10 месяцев. Бумага пробила ключевое сопротивление на 339 рублей, причем с разгона, и консолидируется около 343 рубля. При таких вводных шансов на продолжение ралли очень много, первая цель находится на 350 рублей. Напомню, что акция дорожает наравне с индексом Мосбиржи, с 29 декабря 2017 года", - комментирует Анна Бодрова из "Альпари".

Также среди лидеров роста – акции ТМК (2,01%), "Распадской" (1,72%), "М.Видео" (1,55%), "Уралкалия" (1,38%), ТГК-1 (1,37%), а также префы "Селигдара" SELG(1,35%) и акции "Норникеля" (1,13%).

"Ритейлер "Лента" (+3,11%) непрерывно растет вот уже последние четыре торговые сессии в преддверии завтрашней публикации операционной отчетности за 4 квартал 2017 года", - отмечает Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер".

Среди акций по снижению – акции "Алросы" ALRS(2,26%), ММК (-2,23%), НЛМК (-1,95%), префы "Сургутнефтегаза" (-1,76%).

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Бумаги "Возрождения" подскакивали в моменте примерно на 12% на заявлении главы ВТБ Андрея Костина в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе о возможной покупке банка. Префы "Возрождения" подскакивали на 11,78%, до 213,5 рубля – максимума с ноября 2015 года, обыкновенные - на 12,6%, до 570 рублей.

К закрытию торгов привилегированные акции поднимаются на 4,71% - до 200 рублей, обыкновенные – на 8,7% - до 550 рубля. Акции ВТБ подешевели на 1,51%.

"Акции банка "Возрождение" сегодня растут на новостях о том, что ВТБ может его приобрести. На это намекнул в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе глава ВТБ Андрей Костин. Видимо, на этой же новости падают акции самого ВТБ, за что осудить мы их никак не можем. Ранее Банк России предписал братьям Ананьевым, владеющим Промсвязьбанком, которому принадлежит контрольный пакет "Возрождения", избавится от акций последнего до середины февраля", - комментирует Коренев из "Финама".

Акции "Русгидро" с открытия торгов находились в "красной зоне". Дополнительное давление могли оказать слова первого зампреда ВТБ Юрия Соловьева, сказанные журналистам в среду в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. По его словам, ВТБ будет обсуждать вопрос продажи своего пакета в "Русгидро" с правительством РФ и менеджментом компании, отмечают трейдеры. К закрытию торгов акции "Русгидро" снизились на 1,3% - до 78,96 копейки.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи в среду оставался ниже 2300 пунктов, но запал у продавцов, похоже, заканчивается, отмечает Бодрова из "Альпари". "Сейчас хорошо видно, что для активизации "медведям" нужно пробить поддержку на 2280 пунктах, тогда будет открыта дорога к области "медвежьих" интересов 2230-2250. Но пока оснований для углубления продажи не появилось, в корпоративном секторе тихо, внешний информационный поток скудный", - комментирует она.

В четверг индекс Мосбиржи проторгуется в пределах 2290-2315 пунктов, индекс РТС - 1276-1286 пунктов, прогнозирует аналитик.

Индекс Мосбиржи вновь пытается закрепиться выше 2300, что позволит "быкам" создать плацдарм для дальнейшего роста, отмечает Богдан Зварич из "Фридом Финанс". В этом случае ближайшей целью роста может стать отметка 2450 пунктов, а основной целью, реализовать которую рынку удастся лишь при очень благоприятных условиях, станет уровень 2900 пунктов, считает он.

"После того, как российский индекс обновил исторический максимум, покупатели явно воздерживаются от активных действий. Без весомых оснований расти достаточно сложно. Более того, опубликованные вчера данные по промышленному производству в России оказались слабее ожиданий, что свидетельствует о недостаточно стабильном состоянии экономики. Открытым остается вопрос расширения санкций, что также не способствует спросу на рискованные активы. Кроме того, нефть, которая днем ранее росла, приостановила позитивную динамику", - комментирует Ирина Рогова из Forex Club.