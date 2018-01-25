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Индекс Dow Jones достиг рекордного уровня


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 25 янв /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в среду преимущественно снизились, однако Dow Jones достиг рекордного уровня, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,16%, до 26252,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,61%, до 7415,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,06%, до 2837,54 пункта.

Ранее в среду министр финансов США Стивен Мнучин сообщил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что не беспокоится по поводу снижения курса американской валюты. По мнению министра, слабый доллар благоприятен для торговли США в краткосрочной перспективе. Ослабление американской валюты благоприятно сказывается на стоимости акций компаний региона, так как увеличивает их прибыль в местной валюте.

Количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке страны в декабре снизилось на 3,6% по сравнению с пересмотренным показателем ноября — до 5,57 миллиона. Ожидалось снижение на 1,6% - до 5,72 миллиона с первоначального показателя ноября в 5,81 миллиона сделок.

Между тем, некоторые аналитики объясняют снижение коррекцией после рекордного роста ранее. "На самом деле индекс S&P 500 в этом месяце прибавил более 6%, и нет никаких признаков замедления", - отметили аналитики Voya Investment Management Дуг Коте (Doug Cote) и Кэрин Кавано (Karyn Cavanaugh).

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