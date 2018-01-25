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Индекс бразильской биржи резко вырос на фоне приговора экс-президенту Луле


Рынки / Мировая экономика

МЕХИКО, 25 янв /ПРАЙМ/. Индекс Bovespa фондовой биржи бразильского Сан-Паулу — крупнейшей в Латинской Америке — отреагировал бурным ростом на новость об ужесточении приговора экс-президенту Луису Инасиу Луле да Силва.

По данным канала Globovision, индекс вырос на 3,72%, достигнув исторического максимума в 83.680 пунктов. Больше всего выросли привилегированные акции компании Eletrobras - на 9,69%. Акции Petrobras поднялись на 5,74%.

В среду три судьи регионального федерального суда Порту-Алегри ужесточили наказание экс-президенту Луле да Силва по обвинениям в коррупции. В июле 2017 года он был приговорен к 9,5 года тюремного заключения, теперь решением суда приговор увеличен до 12 лет и одного месяца тюрьмы.

В условиях подтвержденного и ужесточенного приговора Лула да Силва не сможет принять участие в выборах президента страны, запланированных на октябрь 2018 года, несмотря на то, что опросы общественного мнения относят его к числу фаворитов предстоящей президентской гонки. По решению суда, он не имеет права занимать государственные должности в течение 19 лет.

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