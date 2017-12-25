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АК "Аврора" за год нарастила пассажиропоток на 12,5%


Рынки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 янв /ПРАЙМ/. Единый дальневосточный авиаперевозчик - авиакомпания "Аврора", входящая в группу компаний "Аэрофлот" AFLT, в 2017 году перевезла на 12,5% пассажиров больше, чем годом ранее, сообщает в четверг пресс-служба компании.

"В 2017 году компания перевезла 1 миллион 548 тысяч 221 пассажира, что на 12,5 % больше, чем в 2016 году. На внутренних линиях перевезен 1 миллион 163 тысячи 653 человека, на международных - 384 тысячи 568 человек", - говорится в сообщении.

На 43% выросло число пассажиров на рейсах внутри Приморского края.

Количество выполненных рейсов увеличилось на 28 % — до 24 тысяч 213. Число внутренних рейсов выросло на 30%,международных – на 23%. Почты и грузов в 2017 году перевезено 7 тысяч 948 тонн.

В компании пояснили, что рост производственных показателей во многом обусловлен расширением парка воздушных судов и развитием маршрутной сети авиакомпании.

"В 2017 году "Аврора" получила два воздушных судна — Q400 и DHC-6. В настоящее время парк воздушных судов "Авроры" насчитывает 24 самолета: 10 среднемагистральных Airbus А319, одиннадцать DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6 Twin Otter", - сообщили в пресс-службе "Авроры".

В прошлом году открылись регулярные рейсы Хабаровск - Тында, Владивосток - Комсомольск-на-Амуре, Магадан - Петропавловск-Камчатский, Кавалерово - Хабаровск, Дальнереченск – Хабаровск, Дальнереченск - Восток и Владивосток – Токио.

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